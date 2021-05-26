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"Ненормальная страна": польский президент нелестно высказался о России

26 мая 2021, 22:40  •  66 • Политика
Анджей Дуда. Фото: Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Варшаве активно подогревают мифы о неслыханной "агрессивности" нашей страны
Русофобские настроения захватывают все больше умов в европейском регионе. Одним из основных распространителей хулы на Россию выступает Польша. В этой стране уже несколько лет на всех уровнях обвиняют наше государство во всевозможных грехах. Поляки давно отказались от дипломатического тона в общении с некоторыми неугодными им представителями международной арены. В ход идут неприкрытые оскорбления и безосновательные обвинения.
На этот раз отличился сам главнокомандующий поляков. В стремлении полить грязью нашу страну Анджей Дуда не стал выбирать выражения. По его европейскому мнению, российское государство выходит за рамки адекватности.
"Россия – ненормальная страна, это страна-агрессор", – объявил высокопоставленный поляк.
С таким громким заявлением (одному Дуде ведомо на чем основанном) президент выступил во время своего пребывания в Грузии. Слова главнокомандующего поляков приводит местное издание РАР.
При этом польский президент горит желанием разобраться с нашей страной. Дуда объявил, что будет поднимать "русский вопрос" на сессиях Генассамблеи Организации Объединенных Наций, а также на площадках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Стоит отметить, что это далеко не первое хамское высказывание президента Польши. Буквально в начале текущего месяца он обозвал наше государство "врагом свободы".
К слову, недавно лидер либералов и демократов Владимир Жириновский предложил расширить список недружественных России стран. Известный политик считает нужным включить в него Польшу, Грузию и Украину.

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