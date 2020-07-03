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Ненецкий округ объявил, что не хочет присоединяться к Архангельску. Что это значит

03 июля 2020, 15:25  •  64 • В России

Глава Ненецкого автономного округа - единственного региона России, который пусть с небольшим перевесом, но проголосовал против поправок в Конституцию (44% «За», 55% «Против»), Юрий Бездудный дал пояснения - какие настроения на вверенной ему большой по площади, но малонаселенной территории (во всем НАО живет 44 тысяч человек). И почему более половины голосовавших в округе не одобрило поправки. По мнению врио губернатора, причина проста: люди не хотят объединяться с соседней Архангельской областью.

В НАО, благодаря добыче здесь нефти и газа, уровень зарплат выше, чем в соседней Архангельской области. И бытуют опасения, что при объединении округ этого лишится.

Идеи объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа возникают периодически, но заканчиваются ничем. И в начале этого года они были озвучены вновь.

Таким образом, многие жители НАО сочли, что своим протестным голосование за поправки в Конституцию они донесут до Москвы свое несогласие с идеей объединения регионов. И, похоже, своего добились.

Прокомментировать это «КП» попросила Владимира Мукомеля - руководителя сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН.

- Почему население «богатого» Ненецкого округа проголосовало против поправок — они хотели сказать, что не желают объединяться с «бедным» Архангельском?

- Да, этот так. Это округ за счет добычи и поставок на экспорт углеводородов является одним из самых богатых регионов страны — по доходам на душу населения. Там еще в начале 2000-х годов ходила шутка: все проблемы решили, осталось поставить оленям золотые зубы. Но когда вас не уговаривают, а заставляют делиться своими большими доходами с более бедными собратьями-соседями — конечно, возникает некий протест и такое вот голосование…

- Нет ли тут национальной подоплеки?

- Она точно не на первом месте. Хотя округ и называется Ненецким, «титульного» населения - ненцев там всего 18%. А, допустим, русских - 66%.

- Насколько элиты округа активны в этих процессах?

- Местные элиты округа не поддерживают предложенный им вектор на фактически лишение их самостоятельности. Они не понимают, почему их собираются лишить доходов от поставок нефтегазового сырья. Местные элиты всегда, а тем более - в ресурсно-богатом регионе, стремятся быть самостоятельными. Когда стоит выбор — быть 3-м заместителем губернатора в большом, но бедном регионе или 1-м замом в маленьком, но богатом — почти всегда выбирают второй вариант.

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