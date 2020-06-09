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Ненавижу расизм и "негров". В Латвии активисты поддержали протесты в США

09 июня 2020, 15:00  •  153 • Аналитика
© REUTERS / Jonathan Ernst
Как известно, сейчас в мире нет более серьезной проблемы, чем, вдруг, расизм. Особенно, когда борьба с ним позволяет выносить просто так товары с прилавков. Частный случай внезапно оказался общенациональным, а затем прогрессивная общественность не смогла смолчать и других странах мира. Особенно заметно не молчала в странах, в которых активно работают некоторые американские фонды и связанные с ними организации.
Вот в Латвии есть такая молодежная организация "Протест". Правда, то, что она есть, некоторые узнали вчера. Протестует в Facebook против всего несвятого. В республике проблем хватает: отток населения, трудности с трудоустройством, расслоение общества – и, представьте себе, национальная нетерпимость. Есть где развернуться.
Но собственно латвийские проблемы организацию почему-то не волнуют. Наверное, замах не тот, надо шире. Поэтому протесты монументальны: то против загрязнения климата (Грета, как успехи?), то против задержания ЛГБТ-активистов в Москве. А сейчас что-то очень сильно стал беспокоить расизм. Вышли мальчики-девочки, плакаты написали. Основной мотив – расизм в Латвии тоже есть. В основном почему-то по-английски. На центральную площадь, где просто так кому угодно попикетировать не дадут. Ну и в соцсетях отчеты анфас и в профиль. Вышли, потому что они – хорошие, а не за деньги – тоже хорошие.
Латвийские власти, которые получают зарплату из бюджета, от американской истории – в коронавирусной традиции – соблюдают дистанцию. Лучше промолчать. Как там кого выберут – непонятно, в прошлый раз с Трампом лопухнулись, пришлось потом твиттеры подтирать. Молчи в маску.
Вдруг проблемой расизма серьезно озаботилась Служба госбезопасности, которая, как и власти, получает зарплату из бюджета, но отчитываться должна чуть ли не так же, как молодежная организация, чтобы бюджет этот не менялся в сторону оптимизации. Органы давай рыскать по соцсетям. И представьте себе – кое-что нашли! А именно: "разжигание национальной, этнической и расовой ненависти". Можете, кстати, поупражняться – зайти на какой-нибудь латвийский сайт в комментарии и поискать. Даже искать не надо – это "счастье" вас само найдет. На понятном вам языке.
Тут еще местного небелого активиста откопали, для комментария. "Люди, – говорит, – здесь думают, что они не расисты, но их поступки и слова говорят о другом. У меня, говорит, дети – более темные чем среднелатышские дети. И даже они сталкиваются с расизмом". Да ладно?
Несмотря на то, что негров в Латвии пока немного, слово "негр" употребляется часто. В основном в переносном смысле: "негр" – это сокращенно негражданин. Тут таких пока навалом. Сталкиваются ли эти граждане (простите – неграждане) с какой-то дискриминацией? Ну что вы – омбудсмены об этом не говорят, в отчетах в ЕС и ООН не пишут. Даже молодежные организации не протестуют – их другое заботит. В общем, никаких проблем.
Сейчас вот детские садики переводят на "единый язык обучения" – на латышский. Ну а чего они на своем русском в детском саду лопочут? Надо в раннем возрасте национальность форматировать – так меньше проблем. Это ж из гуманных соображений. Потом спасибо скажете.
То, что в Латвии добрая одна половина ненавидит злую другую по национальному признаку – так это совсем не то. Не любят же людей такого же цвета кожи, а значит это не расизм. "Негров" не любим, а к неграм – нормально. Как в той шутке: я ненавижу две вещи – расизм и "негров". Так что неважно, какого ты цвета кожи, главное, чтоб не русский.
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
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