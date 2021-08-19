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Ненавистников России хотят отвадить от границ. Политолог озвучил три "но"

19 августа 2021, 23:20  •  44 • Политика
Политолог Сергей Марков заявил, что идея с ограничением на въезд для русофобов грамотна, однако ряд нюансов в этом законопроекте следует прояснить.
В России выдвинули инициативу запретить въезжать в страну русофобам. Как в "Единой России", партии, которая и выдвинула данный законопроект, ограничения должны касаться тех, кто оскорбляет, унижает людей, разжигает рознь, издевается над памятью героей Великой Отечественной войны и так далее.
По словам политолога Сергея Маркова, единороссы поступили правильно, что подняли эту проблему. "Я думаю, правильно внесли законопроект, запрещающий приезжать в Россию людям, которые ненавидят Россию, русский народ. Ненавидят не где-то в душе, а чисто практически предпринимают действия, которые наносят ущерб", - отметил он.
Но в данной инициативе есть несколько "но". Так, указывает собеседник Царьграда, следует детально разобраться с терминами.
"Необходимо определить русофобию, следует определение раскрывать. Оно не обязательно должно быть сверхнаучным, но должна быть определенность, кого считать русофобом. Я, например, считаю, что русофобом нужно считать тех, кто поддерживает притеснения русского языка, притеснения русскоязычного населения. Сюда сразу попадает весь тот блок, который поддерживает террористический режим в Киеве и антидемократические режимы в Латвии и Эстонии", - заметил он.
Также для того, чтобы закон заработал, следует создать определенный инструментарий. По словам Маркова, озвученная "ЕР" инициатива, скорее, политическая, чем строго правовая.
И в этом нет ничего плохого, однако для реализации идеи должен быть некий институт, который принимает такого рода решения.
И есть еще одно важное "но" по идее с русофобами. По словам Маркова, подобные настроения витали давно, однако лишь сейчас ее решили предложить народу, буквально за месяц до выборов.
"Русофобия, так сказать, бьется в истерике последние семь лет. И, к сожалению, не вносили раньше [законопроект – ред.], внесли сейчас, за месяц до выборов. В условиях, когда свой социологический центр показывает падение рейтинга "Единой России", это дискредитирует, конечно, мотивацию тех, кто вносит этот законопроект", - заметил он.

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