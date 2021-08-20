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Ненависть к русским в Казахстане черпают из единого центра - эксперт
20 августа 2021, 11:15 • 60 • Политика
Ненависть к русским, которая выливается в скандальные случаи физического и морального издевательства над нашими соотечественниками, черпается из единого центра русофобии. Об этом заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Таким образом он прокомментировал информацию об издевательствах над русскими в Казахстане. По словам политолога, "попытки реабилитации предателей времён Великой Отечественной, демарши против русского языка в быту и школе" и прочее:
"Все это похоже на мероприятия, спланированные единым центром", - сказал он в комментарии Lenta.ru.
По словам Мендковича, эту группу поддерживает Запад, а за последние годы при помощи США она смогла вырастить в Казахстане целое поколение прозападных националистов, которые рассеялись во всех социальных классах страны.
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