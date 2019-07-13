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Ненавидел русский язык, предлагал обмануть Донбасс: Список "подвигов" украинского "Габунии" с 24 канала

13 июля 2019, 01:54  •  79 • В мире
Список "подвигов" украинского журналиста с 24 канала, по примеру грузинского коллеги Георгия Габунии печально прославившегося матерной бранью в адрес Владимира Путина, оказался весьма богат. К примеру, он ненавидел русский язык, предлагал обмануть Донбасс перед выборами и прочее в том же духе.
Об этом написало издание "Ридус", изучив биографию Артёма Овдиенко. Журналист родился в городе Кропивницком в 1979 году, работать в СМИ начал в 2005 году - сперва на украинском "5 канале". Там он вёл разные программы информационного рода.
Летом прошлого года Овдиенко ушёл с прежнего места, и его взяли на 24 канал. Отмечается, что собственником этого телеканала является мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый. Партия популярна преимущественно на Западной Украине, известна поддержкой курса Петра Порошенко и принимает в свои ряды карателей из нацбатальонов.
На 24 канале Овдиенко - ведущий программы "PRO Новини" и преимущественно критикует любые пророссийские инициативы в стране. К примеру, идею новой президентской администрации дать русскому языку официальный статус в Донбассе журналист назвал "расколом страны". Он на полном серьёзе посоветовал таким образом переманить на сторону нового правительства русскоязычных жителей, а после выборов "сказать им, что это была шутка".
Оценивая идею российско-украинского телемоста, Овдиенко заявил: "Гопник проверяет жертву перед нападением". Также он отметился предложениями о закрытии "пророссийски настроенных" телеканалов.
При попытке корреспондента "Ридуса" связаться с Артёмом Овдиенко тот ответил по-украински: "Российским журналистам ничего не буду комментировать, потому что я считаю вас не журналистами, а пропагандистами".

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