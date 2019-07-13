Ненавидел русский язык, предлагал обмануть Донбасс: Список "подвигов" украинского "Габунии" с 24 канала

Об этом написало издание "Ридус", изучив биографию Артёма Овдиенко. Журналист родился в городе Кропивницком в 1979 году, работать в СМИ начал в 2005 году - сперва на украинском "5 канале". Там он вёл разные программы информационного рода.

Летом прошлого года Овдиенко ушёл с прежнего места, и его взяли на 24 канал. Отмечается, что собственником этого телеканала является мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый. Партия популярна преимущественно на Западной Украине, известна поддержкой курса Петра Порошенко и принимает в свои ряды карателей из нацбатальонов.

На 24 канале Овдиенко - ведущий программы "PRO Новини" и преимущественно критикует любые пророссийские инициативы в стране. К примеру, идею новой президентской администрации дать русскому языку официальный статус в Донбассе журналист назвал "расколом страны". Он на полном серьёзе посоветовал таким образом переманить на сторону нового правительства русскоязычных жителей, а после выборов "сказать им, что это была шутка".

Оценивая идею российско-украинского телемоста, Овдиенко заявил: "Гопник проверяет жертву перед нападением". Также он отметился предложениями о закрытии "пророссийски настроенных" телеканалов.

При попытке корреспондента "Ридуса" связаться с Артёмом Овдиенко тот ответил по-украински: "Российским журналистам ничего не буду комментировать, потому что я считаю вас не журналистами, а пропагандистами".