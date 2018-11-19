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«Ненаучная фантастика»: В МИДе прокомментировали слухи об открытии новых военных баз России на Кубе

19 ноября 2018, 21:54  •  35 • В мире
Директор латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин назвал «ненаучной фантастикой» распространяемые американскими СМИ слухи о возможности открытия Россией военных баз на Кубе.
Соответствующую информацию распространила, в частности, газета Daily Star, которая ссылается на неправительственную исследовательскую организацию The Jamestown Foundation. По данным этой организации, так Россия ответит США на выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия якобы готова построить новые базы на Кубе.
Основанием для появления таких слухов стал визит в Москву президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Во время этой встречи было достигнуто несколько соглашений о сотрудничестве. Например, о развитии станций системы ГЛОНАСС на Кубе, а также о модернизации железных дорог.
Но никаких шагов в ответ на выход США из ДРСМД Россия с Кубой не обсуждала.
«Мы ненаучную фантастику не комментируем», - заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента министерства Александр Щетинин.

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