«Ненаучная фантастика»: В МИДе прокомментировали слухи об открытии новых военных баз России на Кубе

Соответствующую информацию распространила, в частности, газета Daily Star, которая ссылается на неправительственную исследовательскую организацию The Jamestown Foundation. По данным этой организации, так Россия ответит США на выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия якобы готова построить новые базы на Кубе.

Основанием для появления таких слухов стал визит в Москву президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Во время этой встречи было достигнуто несколько соглашений о сотрудничестве. Например, о развитии станций системы ГЛОНАСС на Кубе, а также о модернизации железных дорог.

Но никаких шагов в ответ на выход США из ДРСМД Россия с Кубой не обсуждала.

«Мы ненаучную фантастику не комментируем», - заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента министерства Александр Щетинин.