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Ненастоящий полковник: В Британии "русский военный" на камеру сорвал конференцию тори
08 октября 2021, 16:10 • 250 • Политика
В Великобритании противник Brexit "русский военный" устроил потасовку с членами Консервативной партии. Впрочем, всё это был маскарад. Чтобы привлечь к себе внимание политик надел форму ещё советского времени.
В Великобритании политический активист и противник Brexit Стив Брэй устроил скандал на конференции консерваторов.
Англичанин появился на собрании тори в форме советского полковника и звездой Героя Советского Союза, включил гимн СССР на телефоне и обвинил собравшихся в том, что они продались России.
На видео, появившемся в соцсетях, видно, что мужчина устроил потасовку с участниками конференции Консервативной партии. Один из участников собрания пытался вытолкать Брэя из зала, и едва не началась драка.
Стив Брэй известен в Великобритании как Stop Brexit Guy, он выступает против политики премьер-министра Бориса Джонсона. В 2019 году Брэй пытался избраться в парламент, однако проиграл выборы в своём округе, передаёт РИА Новости.
Конференция консерваторов проводилась под эгидой организации Big Brother Watch, которая выступает за гражданские свободы и против контроля IT-компаний над персональными данными пользователей.
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