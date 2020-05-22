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"Немыслимое": как Запад хотел начать Третью мировую сразу после Второй

22 мая 2020, 07:55  •  153 • Аналитика
© Фото : Министерство обороны РФ
В этот день … лет назад
Двадцать второго мая 1945 года британские военные по заданию премьер-министра Уинстона Черчилля подготовили план операции "Немыслимое". (Вообще-то, это были два плана, впрочем, не столь уж и важно. Главное – в их сути). Расскажу вкратце. "Немыслимый" план предполагал ни много ни мало, что 1 июля 1945 года 47 британских и американских дивизий вторгнутся в советскую зону оккупации Германии, займут Дрезден, Берлин и Бреслау, вытеснят русских из Польши, начнут наступление на Балканах. Далее, по плану, необходимо уничтожить авиацию СССР, блокировать Балтику с моря и организовать диверсии в советском тылу. Кроме того, из пленных немецких солдат СС и вермахта планировалось сформировать для войны с "красными" порядка 10-12 дивизий.
© AP Photo
Войну против СССР планировалось завершить к 1 января 1946 года, а потом поставить Сталина перед фактом и принудить его заключить выгодный для Запада мир.
А ранее, когда еще не закончилась война, Черчилль настойчиво втолковывал новому президенту США Гарри Трумену: необходимо любой ценой не допустить взятия Берлина и Праги советскими войсками. При этом западные союзники (по нынешнему – "партнеры") СССР откровенно нарушали договоренности. Ведь знаменитой встречи русских и американцев на Эльбе 25 апреля 1945 года в принципе не должно было случиться. Согласно Ялтинским соглашениям, американские войска обязаны были остановиться за много километров от того места, где они так радостно встретились с советскими солдатами и офицерами.
Правда, агрессивный план Черчилля сумели сдержать британские же военные, которые назвали план "Немыслимое" немыслимым и невыполнимым. Комитет начальников штабов считал, что блицкрига с СССР не получится, как не получилось и у Гитлера, и у Наполеона – это будет затяжная и кровопролитная война. Более того, предупреждали Черчилля военные: в ходе боевых действий "русские займут Норвегию, Грецию и, возможно, Турцию с Ираком… перед ними окажутся беззащитными Голландия и Франция".
© Фото : Library of Congress
61-й премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль
Американские военные в большинстве своем тоже не поддержали план "Немыслимое", о чем и доложили политикам. Буйствовал лишь известный своими экстравагантными выходками и рукоприкладством генерал Джордж Паттон: "Трудность с пониманием русских состоит в том, что мы не осознаем факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят по-другому. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления".
Но мы-то как раз способны понимать и американцев, и британцев, поэтому Красная армия сыграла на опережение – штурмом взяла Берлин. Возможно, это предотвратило Третью мировую...
Да и потом в Вашингтоне прекрасно понимали, что Сталин в ответ на агрессию своих "союзников" может заключить военный союз с Японией, а это поставит под удар всю победоносную кампанию американцев на Тихом океане. А этого допустить было никак нельзя: США считали Pacific своей полноправной вотчиной. Отсюда, кстати, проистекают многие современные американо-китайские обострения.
А накануне операции "Немыслимое", которую, напомню, "союзники" планировали начать 1 июля 1945 года, Красная армия внезапно изменила дислокацию многих своих соединений, перегруппировала силы. И, как вы сами понимаете, неспроста. Позднее выяснится, что план "Немыслимое" заблаговременно был переправлен в Москву знаменитой "Кембриджской пятеркой".
© AP Photo
Лидер Кембриджской пятёрки Ким Филби. 1955 год
И самое интересное. Лондон до 1998 года категорически отрицал существование плана операции "Немыслимое". Дескать, это русская пропаганда. (Позднее появятся русские хакеры и мифический "Новичок").
И еще одна ремарка – о ленд-лизе. Давайте не будем преувеличивать значение этих поставок. Это – капля в море. По подсчетам, всего 4 процента от произведенного в годы войны в нашей стране (на Западе считают, что цифра выше). А, во-вторых, а может быть, и во-первых: это был обыкновенный американский бизнес, ничего личного (причем, поставляли большое количество старой техники). За эти "дружеские" поставки СССР, а затем и Россия расплачивались с "партнерами" вплоть до 2006 года.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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