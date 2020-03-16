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Немыслимое – британские власти рассматривают возможность заразить коронавирусом 60% граждан

16 марта 2020, 14:35  •  115 • В мире
Научный советник правительства Великобритании сэр Патрик Воллэнс (Patrick Vallance) заявил, что власти страны обсуждали возможность допущения заражения коронавирусом 60% населения, чтобы достичь эпидемиологического порога, необходимого для выработки в обществе коллективного иммунитета (herd immunity).
Власти опасаются, что в последующие годы эпидемия коронавируса может повториться и без коллективного иммунитета нанести здоровью британцев существенный урон. Британские медики прогнозируют, что эпидемия продлится до весны 2021 года и приведёт к госпитализации 7,9 млн. британцев.
«Если вы не можете остановить эпидемию, нужно довести ситуацию до пика, и у людей может начать вырабатываться иммунитет. Это является частью защитных мер»,
– пояснил Воллэнс.
Смысл плана таков: поскольку самой незащищённой возрастной группой являются пожилые и люди с хроническими заболеваниями, выработка коллективного иммунитета приведёт к тому, что в их окружении не будет носителей коронавируса. Это сведёт риск заражения пожилых к минимуму.
Британская общественность была шокирована такими откровениями. 60% населения – это более 30 млн. человек. Сделать их носителями инфекции – значит спровоцировать массовую гибель людей.
Более 300 британских учёных в ответ на признания Воллэнса обратились к властям с открытым письмом, призвав повысить эффективность предпринимаемых против коронавируса мер, а не строить апокалиптические планы.
«Невозможно представить, во сколько человеческих жизней это обойдётся. По скромным подсчётам, количество смертей составило бы десятки, если не сотни тысяч… Единственным способом реализации такого плана было бы растянуть миллионы случаев распространения коронавируса на более долгий срок, чтобы не перегружать систему здравоохранения»,
– комментирует слова Воллэнса профессор Бирмингемского университета Виллем ван Шайк.
Коронавирус уже забрал жизни 21 британца. Однако действия правительства Её Величества по предотвращению дальнейшего распространения эпидемии выглядят непонятно. В то время, как в Испании, Португалии, Франции, Италии, Германии, Польше, Австрии вводятся ограничения на передвижения людей, вплоть до запрета многолюдных собраний и отмены авиарейсов, в Великобритании только недавно власти порекомендовали гражданам старше 70 лет провести последующих четыре месяца дома.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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