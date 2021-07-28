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Немцы заступились за "Северный поток-2": "Американский фашизм должен быть заклеймен"

28 июля 2021, 14:10  •  176 • Политика
Немцы заступились за проект "Северный поток-2". По их мнению, газопровод просто необходим стране. При этом мало кто из них рад оказывать помощь Украине.
Обозреватель немецкого издания Die Zeit Тео Зоммер отметил в своей статье, что кампания против "Северного потока-2" стала актом политического лицемерия. При этом явным бенефициаром сделки стала Украина, получившая серьёзные субсидии для поддержки перехода на возобновляемые источники энергии. Кроме того, Киеву продлили договор на транзит газа.
В своих комментариях немецкие читатели выражают уверенность, что вся кампания против газопровода стала не более чем политической игрой. Они уверены, что теперь немцам придется расплачиваться за очередной американский проект под названием "Украина".
"Разве Украина имеет право на транзит газа по своей территории? Где об этом написано?", - заявил один из читателей газеты.
Также читали Die Zeit уверены, что практически все развитые станы мира так или иначе вынуждены иметь дела с Россией. Кроме того, экономика ни одной страны Запада не зависит от поставок русских энергоресурсов, как Германия. Политику США в отношении "Северного потока – 2" немцы критикуют достаточно жёстко.
"Американский экономический фашизм должен быть заклеймен. Со свободой и свободной торговлей он не имеет ничего общего", - заявил один из немецких читателей
Досталось от немцев из партии "Зелёных", которые активно выступают против запуска газопровода.
"Остановка строительства была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле "зеленые"", - заявил один из комментаторов материала.

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