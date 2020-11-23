Немцы засомневались в отношениях с США из-за угроз "Северному потоку - 2"

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Отказываться от проекта в Германии не намерены, несмотря на давление

Экстерриториальные санкции, которыми США угрожает Германии из-за поддержки строительства "Северного потока – 2", являются недопустимым вмешательством в международное право. Такое мнение высказал глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

Он призвал Штаты к уважению европейского суверенитета и возвращению сотрудничества с властями – как Германии, так и Европы в целом, пишет Die Welt.

Хермес отметил, что подобные действия совершенно исключены среди союзников, которыми являются США и Германия, пишет RT.

Ранее сообщалось, что американское руководство не оставляет попыток повлиять на европейские компании в связи со строительством российского трубопровода. В США перешли к открытым угрозам.

Журналисты полагают, что судьба "Северного потока – 2" может решиться уже в ближайшее время. В Бундестаге обсуждают введение санкций против США, если там и дальше продолжать давить на европейские компании из-за строительства газопровода. В дальнейшем, пишут СМИ, такие действия могут привести к схватке между Берлином и Вашингтоном