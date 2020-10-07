|
Немцы высказались о строительстве "Северного потока - 2" после огромного штрафа - СМИ
07 октября 2020, 17:50 • 84 • Политика
Парламентарии из правительственных фракций заступились за проект
Комитет правительства Германии по экономике и энергетике поддерживает проект "Северный поток – 2". Представители руководящих фракций также выступают за строительство газопровода, сообщили в Бундестаге.
Ранее стало известно, что Польша потребовала от "Газпрома" более 7 млрд долларов за строительство трубопровода, несмотря на ее возражения. Соответствующее решение озвучили в антимонопольном комитете Польши 7 октября. Также Варшава решила засудить и европейские компании, принимавшие участие в строительстве "Северного потока – 2". Им назначили 61 млн долларов штрафа за финансовую поддержку проекта. Также комитет требует расторгнуть все контракты по финансированию строительства.
В Бундестаге заявили, что накануне комитет по экономике и энергетике проводил обсуждение по польскому регулятору. Многие парламентарии, среди которых были и представители правительственных фракций, выступили за реализацию "Северного потока – 2".
Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на собственные источники, Бундестаг поддерживает завершение строительства "Потока".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя решение Варшавы, что российско-польские отношения далеки от идеальных, и поэтому штрафы регулятора никак не повлияют на судьбу "Северного потока – 2".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 октября 2020, 18:30
|
04 октября 2020, 01:50
|
03 октября 2020, 11:10
|
03 октября 2020, 20:20
|
03 октября 2020, 14:50
|
05 октября 2020, 00:45
|
30 сентября 2020, 23:35