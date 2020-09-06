Немцы выдвинули России ультиматум по делу Навального

Хайко Маас. Фото: Felix Zahn / photothek.net/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Берлин, похоже, решил воспользоваться отработанным британцами сценарием

Ситуация все больше начинает напоминать громкий международный скандал, который случился после "покушения" на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Тогда британцы не представили убедительных доказательств, однако поспешили заявить, что Россия "highly likely" причастна к этому.

После недавних событий с Навальным похожее заявление сделали в немецком МИД. Так, глава внешнеполитического ведомства Хайко Маас сообщил, что "есть много признаков" того, что за "отравлением" стоит Москва. В беседе с журналистом газеты Bild am Sonntag Маас привел весьма сомнительный аргумент – якобы Навального "отравили" веществом из группы яда "Новичок", который ранее "принадлежал" властям РФ. При этом ранееМосква уже напомнила, что разрабатывалось это отравляющее вещество не только в нашей стране.

Несмотря на то, что России до сих пор не предоставили подробных сведений о ходе расследования, Маас предложил нашей стороне самостоятельно доказать невиновность. Если Москва этого не сделает, "это будет еще одним свидетельством причастности", заявил он в интервью. При этом глава немецкого МИД выдвинул ультиматум – Берлин с партнерами будут вынуждены обсудить ответ на действия России, если не будет предпринято никаких шагов по расследованию дела Навального.

На днях на фоне "отравления" оппозиционера на связь вышла родственница бывшего шпиона Сергея Скрипаля Виктория. Она заявила, что уверена на 90 процентов: Навального якобы отравили тем же ядом, что и ее дядю. Вину России в обоих случаях Запад доказать до сих пор не сумел – дело ограничилось беспочвенными обвинениями.