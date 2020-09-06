Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
Главная / Политика

Немцы выдвинули России ультиматум по делу Навального

06 сентября 2020, 11:05  •  172 • Политика
Хайко Маас. Фото: Felix Zahn / photothek.net/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Берлин, похоже, решил воспользоваться отработанным британцами сценарием
Ситуация все больше начинает напоминать громкий международный скандал, который случился после "покушения" на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Тогда британцы не представили убедительных доказательств, однако поспешили заявить, что Россия "highly likely" причастна к этому.
После недавних событий с Навальным похожее заявление сделали в немецком МИД. Так, глава внешнеполитического ведомства Хайко Маас сообщил, что "есть много признаков" того, что за "отравлением" стоит Москва. В беседе с журналистом газеты Bild am Sonntag Маас привел весьма сомнительный аргумент – якобы Навального "отравили" веществом из группы яда "Новичок", который ранее "принадлежал" властям РФ. При этом ранееМосква уже напомнила, что разрабатывалось это отравляющее вещество не только в нашей стране.
Несмотря на то, что России до сих пор не предоставили подробных сведений о ходе расследования, Маас предложил нашей стороне самостоятельно доказать невиновность. Если Москва этого не сделает, "это будет еще одним свидетельством причастности", заявил он в интервью. При этом глава немецкого МИД выдвинул ультиматум – Берлин с партнерами будут вынуждены обсудить ответ на действия России, если не будет предпринято никаких шагов по расследованию дела Навального.
На днях на фоне "отравления" оппозиционера на связь вышла родственница бывшего шпиона Сергея Скрипаля Виктория. Она заявила, что уверена на 90 процентов: Навального якобы отравили тем же ядом, что и ее дядю. Вину России в обоих случаях Запад доказать до сих пор не сумел – дело ограничилось беспочвенными обвинениями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



172
Источник
Похожие новости
06 сентября 2020, 02:50
"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единственную причину провокации
06 сентября 2020, 02:50
Лукашенко назвал проблему Белоруссии №1: И это не протесты
06 сентября 2020, 01:00
Кто открыл "ящик Пандоры" для русских? Бояков подсказал оригинальную версию вымирания России
06 сентября 2020, 07:25
Белорусская оппозиция разваливается: "Правая рука" Тихановской сбежала ночью в Польшу
06 сентября 2020, 05:35
Рошаль заявил о спецгруппе: Рискнут ли немецкие врачи сказать правду о Навальном?
06 сентября 2020, 01:00
Кто на самом деле работал над "Новичком"? В МИД РФ выступили с неожиданным заявлением
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2020, 02:50
"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единств...
06 сентября 2020, 02:50
Лукашенко назвал проблему Белоруссии №1: И это не протесты
06 сентября 2020, 01:00
Кто открыл "ящик Пандоры" для русских? Бояков подсказал оригинальную версию...
06 сентября 2020, 07:25
Белорусская оппозиция разваливается: "Правая рука" Тихановской сбежала ночь...
06 сентября 2020, 00:05
Новая схема поборов от «слуг»: украинцев обяжут платить за животных
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
31 августа 2020, 10:15
"Пока не принесёте голову Зеленского": Все явки и пароли бригады ВСУ проданы предателем
30 августа 2020, 15:00
Путина в Берлин позвали не случайно: "Так жутко, что хочется Кремля"
30 августа 2020, 13:10
"Мы вам не дадим": О "бабской" тактике уличного боя с силовиками проболтался муж Тихановской
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко
01 сентября 2020, 22:55
Сбежавший в США экс-советник Путина раскрыл тайный план Кремля в Белоруссии
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.