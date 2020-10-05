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Немцы всех обманули? В анализах Навального нет следов "Новичка" - Лавров

05 октября 2020, 18:10  •  76 • Политика
Министр Сергей Лавров заявил, что врачи "Шарите" не обнаружили отравляющих веществ в пробах Алексея Навального. Не было и следов "Новичка". Так неужели немецкие спикеры всех обманули?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что врачи в берлинской клинике "Шарите" не нашли никаких следов отравляющих боевых веществ в анализах основателя ФБК Алексея Навального. Кроме того, Сергей Лавров подчеркнул, что само по себе расследование инцидента с так называемым отравлением Навального - это издевательство над здравым смыслом.
Говоря об отсутствии выводов со стороны врачей "Шарите", Лавров напомнил, что в самой немецкой клинике, действительно, не делали выводов о наличии боевых отравляющих веществ.
"...а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали?", - сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).
Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что Запад отказывает российской стороне в предоставлении сведений о Навальном в нарушение международной конвенции.
"Это просто издевательство над здравым смыслом. Для всех это, по-моему, понятно. Понятно это и для наших западных коллег", - подчеркнул Лавров.
Подобное издевательство Лавров объясняет лишь "русофобским запалом", который теперь стал просто невыносимым. Видимо, очаровавшись этим запалом, наши коллеги просто не могут мыслить здраво, предположил Сергей Лавров.

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