Немцы узнали о блокаде Ленинграда лишь спустя десятилетия

8 сентября 1941 года стало одним из самых скорбных дней войны. Длившаяся 872 дня блокада Ленинграда унесла от полутора до двух миллионов жизней, причём 800 тысяч ленинградцев умерли от голода в первую же блокадную зиму.

Блокада Ленинграда стал одним из самых страшных злодеяний немецкого вермахта за всё время Второй мировой войны. Однако, как оказалось, в Германии об этом до последнего времени почти ничего не знали, да и сейчас предпочитают не афишировать.

Немецкий журнал Cicero решил приоткрыть своим читателям глаза на "самую масштабную демографическую катастрофу, которую когда-либо в истории человечества переживал город".

Авторы отметили, что в течение долгих лет простые немцы и не подозревали о миллионах погибших от голода мирных жителях: в учебниках истории говорилось о простой "осаде города".

Лишь в 2001 году тогдашний канцлер ФРГ Герхард Шрёдер проявил готовность символично признать страдания ленинградцев во время немецкой блокады.

Автор статьи призвал немцев признать, что даже напряжённые отношения между Россией и Западом - не повод замалчивать нацистские преступления прошлого.