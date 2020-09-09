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Немцы узнали о блокаде Ленинграда лишь спустя десятилетия

09 сентября 2020, 10:35  •  46 • В мире
Сегодня, 8 сентября, исполняется 79 лет со дня начала блокады Ленинграда - одной из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной. Немецкое издание Cicero рассказывает: простые немцы узнали об этой трагедии лишь спустя несколько десятилетий. Всё это время в их учебниках истории стояла нейтральная фраза - "осада города".
8 сентября 1941 года стало одним из самых скорбных дней войны. Длившаяся 872 дня блокада Ленинграда унесла от полутора до двух миллионов жизней, причём 800 тысяч ленинградцев умерли от голода в первую же блокадную зиму.
Блокада Ленинграда стал одним из самых страшных злодеяний немецкого вермахта за всё время Второй мировой войны. Однако, как оказалось, в Германии об этом до последнего времени почти ничего не знали, да и сейчас предпочитают не афишировать.
Немецкий журнал Cicero решил приоткрыть своим читателям глаза на "самую масштабную демографическую катастрофу, которую когда-либо в истории человечества переживал город".
Авторы отметили, что в течение долгих лет простые немцы и не подозревали о миллионах погибших от голода мирных жителях: в учебниках истории говорилось о простой "осаде города".
Лишь в 2001 году тогдашний канцлер ФРГ Герхард Шрёдер проявил готовность символично признать страдания ленинградцев во время немецкой блокады.
Автор статьи призвал немцев признать, что даже напряжённые отношения между Россией и Западом - не повод замалчивать нацистские преступления прошлого.

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