В Германии усмотрели мрачное предзнаменование в смерти французского учителя Самюэля Пати. Мужчину зверски убили в пригороде Парижа. Нападавший мигрант был ликвидирован на месте.

Как оказалось позднее, поводом для кровавой расправы стало то обстоятельство, что учитель, демонстрируя школьникам примеры свободы слова, показал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Немцев не на шутку обеспокоил этот трагический случай во Франции. Как отметил в интервью, данном ежедневной газете Tagesspiegel, эксперт по безопасности, в Германии радикальные силы могут получить после этого убийства мотивацию повторить зверский поступок.

Он напомнил, что в 2006 году в Германии едва не произошла такая же расправа из-за карикатур. В частности, злоумышленник попытался убить тогдашнего главного редактора газеты Welt Роджера Коппеля, но нападавшего удалось обезвредить.

К тому же, отмечает автор телеграм-канала "Новости из Германии", потенциальную опасность для простых немцев несёт и миграционная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"К сожалению, миграционная политика Меркель наводнила страну потенциальными террористами, готовыми в любой момент устроить теракт против мирного немецкого населения", - приводит EADaily фрагмент сообщения.

Ранее Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование лидеру Франции Эммануэлю Макрону в связи с трагедией в городе Эраньи.