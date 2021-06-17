Немцы устроили скандальную вечеринку в Литве. Бундесверу пришлось извиняться

Из Литвы нештатно будет выведен взвод немецких военнослужащих. Причиной тому стала скандальная вечеринка, из-за которой Берлину пришлось извиняться перед литовскими представителями.

В бундесвере извинились за "постыдное и непростительное" поведение своих солдат во время пребывания в Литве. На прошедшей в апреле вечеринке немцы допускали оскорбительные высказывания, а также пели "праворадикальные и антисемитские песни". Кроме того, как выяснили журналисты, есть запись предполагаемого сексуального насилия.

Всё это вынудило немецких военачальников принять меры по отзыву взвода из Литвы. Военные будут возвращены на родину, а главных виновных отправят в бессрочную отставку.

В Минобороны Германии также извинились перед Литвой за поведение своих армейцев.

Представитель ведомства заявил, что представители бундесвера ФРГ связались с литовскими коллегами, выразили им "своё потрясение и что хорошие отношения между немецкими и литовскими вооружёнными силами не пострадают от этого".

По факту инцидента в начале июня начата проверка военной прокуратурой, передаёт РИА Новости.