Немцы раскусили планы Трампа: Отношение жителей ФРГ к "Северному потоку-2" не удалось сбить политикой

Социологическое исследование института Forsa выявило отношение жителей ФРГ к строительству "Северного потока-2". Согласно опросу, подавляющее большинство респондентов (90%) раскусили планы Трампа, выступающего против проекта, чтобы продавать Европе СПГ. В тоже время политическая пелена не смогла заставить немцев поверить, что новый газопровод несет якобы угрозу. Напротив - примерно 73 процента немецких граждан заявили, что считают строительство "Северного потока - 2" верным решением.

Проведенный социологическим институтом Forsa опрос выявил отношение немцев к строительству "Северного потока-2". Несмотря на политическую напряженность вокруг проекта, подавляющее большинство респондентов полагают, что данный газопровод не несет в себе угрозы для Германии (67%).

При этом еще большее число граждан убеждены, что считают строительство "Северного потока-2" верным решением (73%). Почти в 6 раз меньше человек придерживаются иной точки зрения - против реализации проекта трубопровода высказались лишь 13 процентов опрошенных.

В исследовании, размещенном газетой Neue Presse, также говорится, что почти все респонденты знают истинные причины недовольства США данным строительством. В частности, призывы Дональда Трампа отказаться от нового российского газопровода связаны с американскими амбициями по продаже сжиженного природного газа в Европе.

Такой точки зрения придерживаются 90 процентов опрошенных.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта.

Как напоминает РИА Новости, канцлер ФРГ Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий. При этом в Германии отмечали, что его реализация не исключает сохранение транзита российского газа через Украину.

В Москве также неоднократно подчеркивали, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз.