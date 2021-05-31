Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"

Глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что "Крымский мост реально существует", и восхитился красотой и качеством транспортного перехода. В то же время на Украине не раз мосту предрекали скорый крах.

Делегация из 25 граждан Германии посетила 22 мая Крым с ознакомительным визитом в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".

Глава немецкой делегации Виктор Триппель признался, что в жизни он дважды участвовал в строительстве мостов, много ездил по странам Европы, но столь восхитительного сооружения, как Крымский мост, он нигде не видел.

"Крымский мост реально существует, он очень красив и качественно сделан. Ощущения, что ты едешь по мосту, вообще не было, кажется, что это просто продолжение крымского автобана", - заявил Триппель в разговоре с РИА Новости.

Немец отметил, что единственный недостаток Крымского моста, по его мнению, это существующее ограничение скорости.

"По таким дорогам в Германии с такой малой скоростью не ездят", - подчеркнул политик.