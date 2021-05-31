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Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"

31 мая 2021, 01:40  •  108 • Политика
Глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что "Крымский мост реально существует", и восхитился красотой и качеством транспортного перехода. В то же время на Украине не раз мосту предрекали скорый крах.
Делегация из 25 граждан Германии посетила 22 мая Крым с ознакомительным визитом в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".
Глава немецкой делегации Виктор Триппель признался, что в жизни он дважды участвовал в строительстве мостов, много ездил по странам Европы, но столь восхитительного сооружения, как Крымский мост, он нигде не видел.
"Крымский мост реально существует, он очень красив и качественно сделан. Ощущения, что ты едешь по мосту, вообще не было, кажется, что это просто продолжение крымского автобана", - заявил Триппель в разговоре с РИА Новости.
Немец отметил, что единственный недостаток Крымского моста, по его мнению, это существующее ограничение скорости.
"По таким дорогам в Германии с такой малой скоростью не ездят", - подчеркнул политик.

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