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Немцы просят американцев отменить санкции против "Северного потока - 2"

14 июля 2020, 23:00  •  22 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Берлин написал в Вашингтон письмо, в котором призвал Штаты уважать выбор европейцев
Германия призвала США не принимать очередной пакет санкций в отношении участников проекта газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в письме председателя комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клауса Эрнста, направленного в адрес спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и авторов законопроекта по расширению рестрикций против российской трубы.
Немецкий депутат отметил, что его американские коллеги совершенно справедливо и без сомнения оказали бы сопротивление любому вмешательству из-за границы во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании.
"Европа, в свою очередь, ожидает, что и вы будете уважать решения, принятые демократическим путем в рамках Европейского союза", – говорится в послании немца, отрывок из которого публикует газета Süddeutsche Zeitung.
По его мнению, экстерриториальное применение санкций США подрывает трансатлантическое партнерство и наносит ущерб репутации Вашингтона и американской экономики в ЕС.
Обвинение в том, что газопровод ведет к зависимости Германии от России, необоснованны, утверждает Эрнст. Также он напомнил, что Берлин "очень активно и успешно" выступил за новый пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину.
Новые рестрикции Штатов являются очередной головной болью участников "СП – 2", поскольку несут угрозу владельцам судов, которые используются при достройке газопровода, а также страховым компаниям.
Напомним, недавно Дания разрешила оператору проекта Nord stream 2 продолжить укладку труб с помощью кораблей с якорями в своих территориальных водах на Балтике. Однако достройка может начаться не ранее 3 августа, пока будут приниматься апелляции на выданное решение.

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