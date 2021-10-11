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Немцы призвали выгнать Польшу и Венгрию из Евросоюза

11 октября 2021, 13:00  •  51 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Читатели Der Spiegel возмущены решением Конституционного суда Польши
В Евросоюзе разгорелся политический скандал международного масштаба. Между Варшавой и Брюсселем возник нешуточный спор по поводу верховенства национального права. На этом фоне Польша и Венгрия подверглись жесточайшей критике европейских граждан. 
Читатели авторитетного немецкого издания Der Spiegel уверены, что Польшу необходимо исключить из Евросоюза. Их рассердило решение Конституционного суда, который признал верховенство польской конституции над законами ЕС. Этот вердикт стал реакцией Варшавы на целый ряд судебных решений, осуждающих действия властей Польши.
Масло в огонь также подлили представители внешнеполитических ведомств Франции и Люксембурга, которые заявили, что Варшава пошла против Евросоюза, и не исключили, что Польша вскоре может покинуть организацию.
Их слова нашли поддержку у немцев, которые открыто призвали исключить из ЕС не только Польшу, но и Венгрию. Масса негативных комментариев появилась в материалах Der Spiegel. В частности, читатели отметили, что Варшава и Будапешт являются донорами европейских стран. 
Один из пользователей Сети назвал Польшу злостным нарушителем европейского спокойствия и предположил, что с ее выходом ЕС пойдет на оздоровление. Его поддержал читатель, который заявил, что уйти из Евросоюза должны все, кто не разделяет идеи организации, в том числе, Венгрия. 
Один комментатор призвал прекратить финансовую поддержку Польши. Другой читатель заметил, что эта страна остается в ЕС только из-за денег. Третий пользователь подчеркнул, что ни Польша, ни Венгрия не подходят для сильного и современного Евросоюза.

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