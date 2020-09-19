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Немцы призвали Россию к сотрудничеству после скандала с Навальным

19 сентября 2020, 12:35  •  256 • Политика
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Подобное пойдет на пользу всем странам Европы
В бундестаге призывают создать альтернативное содружество суверенных государств – войти в него должны страны Европы и Россия. Член комитета по международным делам Вальдемар Герд заявил, что оно должно предусматривать свободное торговое сотрудничество от Владивостока до Лиссабона.
Как указывает Герд, благодаря этой инициативе удастся выстроить безопасное пространство на европейской территории – другого варианта, кроме как долгосрочного сотрудничества Германии и России, нет.
Ухудшение дружеских отношений между странами он считает недопустимым, пишет РИА "Новости". А призывы к приостановке "Северного потока – 2" не приведут ни к чему хорошему – лишь к многомиллиардным штрафам, что поставит под угрозу всю энергетическую безопасность страны.
Депутат заявляет, что заявления о приостановке строительства газопровода – лишь борьба за рынок сбыта.
"Эта борьба ведется грязными политическими и экономическими методами",
– отметил он.
Герд призвал всех, кто выступает за отказ от газопровода, не забывать говорить людям, что в таком случае цены на газ и свет в Германии вырастут на 20%.
Споры вокруг приостановки "Северного потока – 2" начались после инцидента с Алексеем Навальным. Некоторые политики заявляют, что проект надо заморозить, однако Ангела Меркель настаивает, что вопрос строительства газопровода надо рассматривать отдельно от "отравления".

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