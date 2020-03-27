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Немцы призвали Европу отблагодарить Россию за помощь

27 марта 2020, 19:35  •  73 • Политика
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Старому свету указали на три страны, которые реально спасают европейцев от смертельной заразы
Европа должна быть благодарна России, Кубе и Китаю за их помощь в борьбе с распространением коронавируса, даже если эти государства преследуют свои геополитические цели. Потому что помощь есть помощь. Об этом говорится в статье немецкого издания Der Tagesspiegel.
Эгоистичны или нет в своих помыслах эти страны, но они помогают в разрешении инфекционного кризиса. Чего не видно в так называемой "европейской солидарности".
Далее автор перечисляет как и когда приземлялись самолеты из Китая, России и Кубы с гуманитаркой и специалистами, в том числе в Италию и Испанию. А также приводится скандальная статья из la Repubblica, в которой отмечалось, что "никогда еще столько российских самолетов не заходило в страну НАТО".
"Всякий раз, когда такие новости становятся публичными, Европа поднимает указательные пальцы. Возражение накапливается за возражением. Тогда говорят: китайцы, русские и кубинцы просто хотят улучшить свой имидж, вбить клин между странами Евросоюза", пишет автор.
Якобы Китай хочет заставить людей забыть о том, как плохо власти отреагировал на первую вспышку болезни, а также Пекин надеется получить дополнительное влияние для продвижения проекта Шелковый путь
Россия, в свою очередь, помогая Италии, Испании и Франции, надеется на отмену санкций, введенных после воссоединения Крыма с РФ. Куба нуждается в международной солидарности.
Короче говоря: все эти страны помогают только ради собственных интересов, в действительности они преследуют жесткие геополитические интересы, говорится в материале со ссылкой на подобные разговоры и мнения в западных СМИ.
"Все может быть и так, но ведь они помогают. Эта простая фраза сводит на нет ярость скептиков, которые часто хотят нивелировать позитив еще и потому, что он напоминает им об их собственной пассивности. О недосмотре и молчании. Все знают, что тот, кто спасает тонущего человека, потому что надеется получить медаль за признание, все равно спасает человека. Это главное", - указывает автор статьи.
Издание обращает вимание на то, что действия этих трех стран резко контрастирует с политикой европейских лидеров.
"Редко раньше слова "Европа" и "единство" вызывали такое горькое послевкусие, как сегодня, во время эпидемии коронавируса", – резюмирает издание.

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