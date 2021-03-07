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Немцы предложили способ подавить "имперские притязания" Китая
07 марта 2021, 22:05 • 1 • В мире
Европе и союзникам издание Der Tagesspiegel предлагает вспомнить приёмы времён СССР для подавления Китая. В частности, отмечают журналисты, следует создать объединение, аналогичное тем, которые формировали в XX веке для "сдерживания" Советского Союза.
Китай демонстрирует имперские амбиции для установления лидерства в Азиатском регионе. Об этом в публикации отмечают журналисты Der Tagesspiegel. Немцы подчёркивают, что это представляет угрозу в первую очередь для азиатских соседей КНР.
Потому, подчёркивается в статье, необходимо создать объединение, аналогичное тому, которое было задействовано для "сдерживания" Советского Союза.
По мнению авторов Der Tagesspiegel, сберечь Европу, которая уже находится в состоянии новой холодной войны, позволит союз ЕС, США, а также при поддержке блока НАТО.
Также в материале говорится о целесообразности политического и военного давления на Китай. Помощником для Европы в этом, согласно статье, может выступить новый американский президент Джо Байден.
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