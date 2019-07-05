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Немцы праздновали, британцы грустно пили виски: Что творилось в закрытых кабинетах, когда Россия вернулась в ПАСЕ

05 июля 2019, 21:39  •  167 • Политика
О том, что творилось в закрытых кабинетах ПАСЕ после возвращения в состав ассамблеи России, рассказал постпред Украины при Совете Европе Дмитрий Кулеба. Он раскрыл – немцы праздновали успех, а британцы, которые приложили много сил против российской делегации, пили виски.
Кулеба объяснил, что именно британская делегация наравне с украинской наиболее активно препятствовали возвращению России в состав ПАСЕ. В интервью "BBC Украина" он рассказал, что был свидетелем того, как в ночь возвращения РФ в ассамблею реагировали на это разные представители делегаций.
Консерваторы, большая часть из которых – из Великобритании, собрались в отдельном кабинете. Как пишет "ПолитНавигатор", Кулеба слышал, как европейские депутаты рассказывали друг другу о том, как именно безуспешно пытались противостоять возвращению России в ПАСЕ. При этом они пили виски.
В соседнем кабинете собрались социалисты, в составе которых были преимущественно немцы. Там, напротив, праздновали, поскольку боролись за восстановление прав российских делегатов.

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