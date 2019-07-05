Немцы праздновали, британцы грустно пили виски: Что творилось в закрытых кабинетах, когда Россия вернулась в ПАСЕ

Кулеба объяснил, что именно британская делегация наравне с украинской наиболее активно препятствовали возвращению России в состав ПАСЕ. В интервью "BBC Украина" он рассказал, что был свидетелем того, как в ночь возвращения РФ в ассамблею реагировали на это разные представители делегаций.

Консерваторы, большая часть из которых – из Великобритании, собрались в отдельном кабинете. Как пишет "ПолитНавигатор", Кулеба слышал, как европейские депутаты рассказывали друг другу о том, как именно безуспешно пытались противостоять возвращению России в ПАСЕ. При этом они пили виски.

В соседнем кабинете собрались социалисты, в составе которых были преимущественно немцы. Там, напротив, праздновали, поскольку боролись за восстановление прав российских делегатов.