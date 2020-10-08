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Немцы попытались спасти русских от "урановых хвостов". Терпения полиции хватило на пять часов

08 октября 2020, 04:50  •  48 • В мире
Более пяти часов немецкие активисты блокировали движение поезда с 600 тоннами "урановых хвостов" в немецком Мюнстере, которые везли в Россию. Однако спустя пять часов местные правоохранители сняли активистов с эстакады.
Поезд с "урановыми хвостами" направляется в Россию. Группа немецких активистов попыталась препятствовать этому, свесившись на альпинистском снаряжении с эстакады по пути следования состава.
Немецкие экологи негодуют из-за деятельности предприятия Urenco, с которого в РФ было вывезено 600 тонн "урановых хвостов". Кроме того, по сообщениям СМИ, опасный груз также везут в нашу страну грузовиками. Как сообщает Greenpeace Russia, комментируя блокировку поезда с опасными отходами, за этот год это уже десятая партия побочных отходов обогащения урана, отправленная на Урал.
По данным "Урал-КП", обеднённый уран из Европы везут в закрытый город Новоуральск, расположенный в 70 километрах от Екатеринбурга.
Немецкие активисты возмущены таким поведением местных промышленников. Им удалось замерить, как меняется радиационный фон во время прохождения поезда без остановок мимо пассажирских платформ. Судя по видео, уровень излучения вырастает в 50 раз.
Акция в немецком Мюнстере против перевозки опасных отходов продлилась порядка пяти часов. Позднее висящих активистов сняли правоохранители.
По данным "Фонтанки", устроившим перформанс не предъявлено никаких обвинений и штрафов, они отпущены по домам.

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