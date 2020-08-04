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Немцы похвастались новым танком: Украинцы окрестили его "убийцей "Арматы"
04 августа 2020, 12:50 • 113 • Политика
Немцы похвастались новым танком, даже не опубликовав его названия. Украинцы сразу же окрестили его "убийцей" российской "Арматы".
Немецкий концерн Rheinmetall на своей странице в Twitter опубликовал видео, где показал боевой танк с мощной бронёй и 130-миллиметровой пушкой. Украинское агентство Defence Express написало, что эта модель была ошибочно идентифицирована как Leopard-2, но на самом деле это британский боевой танк Challenger 2.
В статье объясняется, что британская машина модернизирована концерном Rheinmetall, однако "пушка не совсем крутая". Украинские авторы видели такую на выставке Eurosatory 2016, о чём свидетельствуют фотографии из архива. Она лучше пробивает броню, поэтому ей могут оснастить не только Challenger 2, но и Leopard-2, а также Main Ground Combat System.
Создатели публикации перечисляют технические характеристики пушки, а в конце статьи делятся своими выводами. Они окрестили немецкий танк "убийцей "Арматы".
"Пушка может уничтожать российские Т-14 "Армата" и тяжёлые боевые машины пехоты Т-15", - пишут авторы статьи, ссылаясь на немецких разработчиков, хотя те в описании к ролику даже полслова об этом не сказали.
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