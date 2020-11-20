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Немцы отомстили США за обман с субсидиями

20 ноября 2020, 16:15  •  282 • Политика
Фото: Siegra Asmoel/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Без денег Вашингтона Берлину нет смысла поддерживать конкурентов "Северного потока-2"
В Германии заморозили строительство СПГ-терминала, когда США "прокатили" немцев с субсидиями. К такому выводу пришли эксперты.
Строительства терминалов по приемке сжиженного природного газа (СПГ) в порту Вильгельмсхафен немцы начали под давлением Белого дома. Президент США Дональд Трамп жестко настаивал, что члены НАТО не должны финансировать врага, покупая российский газ, и Германии, которая 50 лет сидит на трубе из РФ. пришлось поддаться.
Ради продвижения своего СПГ на европейский рынок США посулили Германии льготные кредиты на строительство систем регазификации и субсидированные поставки СПГ, напоминает эксперт по энергетическим вопросам Игорь Юшков. Но дальше обещаний дело не пошло.
"Когда немецкая компания поняла, что никаких субсидий от США не будет, она вышла из проекта. Ведь при обычных рыночных ценах на газ в Европе невозможно окупить инвестиции в СПГ-терминал",
– приводит "Взгляд" мнение эксперта.
Ранее о том, что строительство СПГ-терминала в ФРГ застопорилось, сообщили немецкие СМИ. Местные эксперты предположили, что это может быть связано с выборами в США – если к власти придет Джо Байден, он может выдвинуть свои условия, направленные против проекта "Северный поток-2". Учитывая, что Байден всегда был за укрепление межатлантического сотрудничества и при этом против РФ, его предложение Берлину может оказаться заманчивым.

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