Три основные политические партии Германии пришли к единому мнению об изменении основного закона страны. Немцы отказываются от расы на законодательном уровне.

Около месяца назад глава Минюста Германии Кристина Ламбрехт выступила с инициативой ликвидировать слово "раса" в Конституции страны. С этим согласились представители Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.

Слово "раса" встречается в Конституции Германии в параграфе №3. Там говорится о запрете дискриминировать "на основании пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных и политических взглядов, а также в связи с инвалидностью".

Вместо слова "раса" планируется ввести понятие дискриминации по "расистским основаниям". Данная формулировка не понравилась Министерству внутренних дел Германии. В ведомстве считают, что понятия "расистский" и "расистское основание" могут быть восприняты как умышленная, сознательная, преднамеренная дискриминация, итогом чего станет "сужение действующей формы защиты".

Изменения в текст Конституции кабмин Германии, вероятнее всего, внесёт на следующей неделе. Для этого за отказ от "расы" должны проголосовать не менее двух третей членов бундестага и двух третей участников бундесрата, сообщает "Катехон".