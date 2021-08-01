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Немцы отчитали кандидата в канцлеры за угрозы России: "Мне смешно"

01 августа 2021, 16:15  •  255 • В мире
Читателей немецкой газеты Die Welt покоробили заявления возможного преемника Меркель на посту канцлера Германии Армина Лашета. Тот пригрозил, что против России могут быть введены новые санкции.
Обещания новых санкций, направленных против России, прозвучали от кандидата в канцлеры Армина Лашета. И вывели немцев из себя. Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от политика больше заботиться о проблемах своей страны, нежели Украины.
В частности, немцев крайне раздосадовало заявление Лашета о том, что ФРГ может ввести санкции, если "Северный поток - 2" задействуют против Украины. Он подчеркнул, что Берлин не допустит, чтобы газовый хаб использовался как геополитическое оружие. Впрочем, об этом же свидетельствует и недавняя сделка Берлина с Вашингтоном.
Но читатели немецкого издания назвали политика смешным и возмутились, что он так печётся о чужом государстве.
"Извините, но когда Лашет пытается выглядеть сердитым, мне просто смешно", - заметил localhorst.
"Приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии". В таком случае Украина должна суверенно взять энергоснабжение в свои руки. Тогда она перестала бы зависеть от России - и все были бы счастливы, верно?" - предположил AfD F.
"Что именно хочет господин Лашет? Он хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?" - возмутился Ebs L.

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