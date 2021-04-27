Немцы одобрили выпад Чехии против России

Ilya Galakhov/www.globallookpress.com

ФРГ готова оказать Праге необходимую помощь

Берлин поддерживает решение чешской администрации о высылке сотрудников дипломатической миссии РФ из Праги. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Напомним, чешская сторона приняла решение о высылке 18 дипломатов РФ, обвиняя их в причастности ко взрыву на складах с боеприпасами, который произошел в Моравии семь лет назад. В ответ Москва приняла решение об объявлении 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, Германия выражает "высокую солидарность" с чешскими коллегами и даже готова оказать Праге помощь в этом вопросе.

"Есть разные возможности для реализации такой поддержки", – сообщил министр, отвечая на вопрос о реакции на ситуацию с высылкой сотрудников российских посольств из Чехии и Словакии.

Глава немецкого МИД также отметил, что посол ФРГ в российской столице уже работает над организацией помощи чешскому посольству для того, чтобы поддержать работоспособность дипломатической миссии Праги в РФ, передает РИА "Новости".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Прага увязла в собственных противоречиях в истории со взрывом боеприпасов. Власти республики продолжают выступать с "путанными комментариями", которые лишены вменяемости.

Некоторые умудрились и выступить с нападками в адрес президента страны Милоша Земана, который посмел призвать дождаться окончания расследования вместо преждевременных угроз Кремлю. В итоге же глава республики столкнулся с обвинением в препятствовании расследованию.