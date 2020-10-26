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Немцы обвинили Навального во вмешательстве в дела Германии: "Хватит заглядывать к нему в рот!"

26 октября 2020, 23:00  •  192 • Политика
Несмотря на то что власти Германии горячо поддерживают Алексея Навального, обычных немцев присутствие незваного гостя начало уже тяготить. Последней каплей стал выпад Навального в адрес Герхарда Шрёдера. Немцы обвинили российского оппозиционера во вмешательства в дела Германии и потребовали, чтобы Меркель перестала "заглядывать ему в рот".
Соответствующее письмо пришло в редакцию газеты Süddeutsche Zeitung. Автор письма Вольфрам Зальцер из Нойштадт-Кобург выразил недовольство в связи с тем, что Навальный назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера "путинским мальчиком на побегушках" за то, что тот якобы получает от Кремля деньги за свою лояльность. Сам Шрёдер эту информацию сразу же опроверг и подал иск против СМИ, которые её распространили.
Зальцер отметил, что у Навального нет никаких доказательств ни того, что его отравил президент РФ Владимир Путин, как утверждает оппозиционер во всех интервью, ни того, что Шрёдер получал от Москвы деньги. Тем не менее действующий канцлер Германии Ангела Меркель безоговорочно поддерживает Навального, что бы он ни говорил.
Немецкие политики, начиная с Меркель и Хабека и заканчивая Маасом, буквально заглядывают критику Кремля в рот и превратили его уже чуть ли не в святого, - пишет автор.
При этом он напомнил, что у самого Навального, который считает себя борцом с коррупцией, тоже тёмное прошлое. Для немцев не осталось незамеченным, что российский оппозиционер придерживается националистических взглядов и оправдывает ксенофобию, пишет ИноСМИ.
Ещё один житель Германии, Вольфганг Хайнц из Бад-Кронингена, считает, что своими нападками на Шрёдера Навальный вмешивается в дела ФРГ.
Навальный грубейшим образом злоупотребил своим правом гостя. Он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику, - отметил автор второго письма.

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