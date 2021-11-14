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Немцы не смогли взять Москву, увязнув в грязи: Сенсационная "правда" от Die Welt

14 ноября 2021, 09:40  •  181 • Политика
Немецкое издание Die Welt выдало собственную версию того, почему немцы во время Великой Отечественной войны не смогли взять Москву. Автор "сенсационной" статьи объясняет: части вермахта просто застряли в грязи. А Сталин якобы в это время закатил грандиозную пирушку с икрой и жареными поросятами.
В статье Die Welt утверждается, что во время проведения операции вермахта "Тайфун", целью которой был захват Москвы, начались проливные дожди. "И это важно". - подчёркивает автор статьи Флориан Штарк. Он поясняет, что осадки превратили грунтовые воды в "грязевые реки глубиной в метр", а потому наступление на столицу СССР было затруднено.
Кроме того, пишет журналист, у немцев из-за погодных условий начались проблемы со снабжением продовольствием, боеприпасами и горючим. Очевидно, немецкий автор предпочитает не брать в расчёт героические действия советской армии, которая остановила нацистов.

Москва же, по мнению автора, вообще в тот момент была "охвачена хаосом". Штарк с осуждением пишет, что в те дни, когда судьба Москвы висела на волоске, Сталин как ни в чём не бывало устроил роскошный приём в честь двух дипломатов из США и Великобритании. При этом стол якобы ломился от яств - гостям подавали жареных поросят, дичь и икру, а запивали всё это коньяком, вином и водкой.
Напомним, битва под Москвой продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942-го. В городе было объявлено осадное положение, население и промышленные предприятия эвакуировали, а на улицах возводили баррикады и минировали инфраструктуру. Передовые части немецкой группы армий "Центр" находились всего в 70-100 километрах от центра Москвы. 5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под столицей и отбросила нацистские войска на 150-300 километров.

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