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Немцы не появятся на Красной площади во время парада. В бундестаге объяснили почему
23 июня 2020, 10:00 • 57 • Политика
В бундестаге ФРГ объяснили, почему канцлер Ангела Меркель не едет в Москву на парад Победы. Немецкие парламентарии подчеркнули, что карантин введён не только для простого народа, но и для политиков.
Несмотря на то что представители властей ФРГ, включая канцлера Ангелу Меркель, не появятся на параде Победы в Москве, запланированном на 24 июня, ситуацию не стоит драматизировать. Об этом телеканалу "360" заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.
Как считает политик, решение Берлина может быть напрямую связано с коронавирусом. Дело в том, что передвижения простых граждан до сих пор ограничены.
"Иначе это будет похоже всё на ограничения для простого народа, а не на меры, которые действительно сопутствуют улучшению обстановки", - считает он.
Аналогичную позицию занял член Пиратской партии Германии Грегори Энгельс. Он отметил, что немцы сильно боятся COVID-19, следят за социальной дистанцией и носят маски, а также сослался на "глубокое чувство антимилитаризма", что связано с ролью Германии во Второй мировой войне.
"Поэтому большой парад военной техники и военной силы выглядит для немцев неподходящим нашему времени. Мы празднуем, но не парадом", - добавил он, комментируя мероприятия на Красной площади.
Как передаёт "Вечерняя Москва", представители Минобороны России отчитались о том, что у участников парада Победы не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. При этом военные соблюдают особые меры предосторожности, проживая в отдельных изолированных помещениях и используя маски и перчатки.
"Для диагностики развёрнуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11,5 тысячи тест-исследований", - добавили в министерстве.
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