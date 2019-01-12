Немцы не любят российских туристов на курортах за то же самое, за что не любят их самих

Более 60 процентов граждан Германии считают наших соотечественников худшими туристами в мире. Их раздражает российская тяга к алкоголю, шумное поведение и даже любовь к селфи. Но так ли хороши и идеальны на тех же курортах склонные к порядку у себя на родине немцы?

Автор:

Малосолов Андрей

Известное своей антироссийской риторикой германское издание Die Welt утверждает, что немецких туристов более всего раздражают российские туристы. С русскими, а также англичанами немцы менее всего хотели бы находиться на территории одного отеля на отдыхе. Ссылаясь на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub, издание приводит следующие данные: 60% немцев не нравится, что русские шумят на отдыхе, 56% немцев не нравится тяга русских к алкоголю. Не устраивает 38% уроженцев Германии то, что «граждане РФ отличаются грубостью», а 24% приходят в бешенство от увлечения нашими соотечественниками селфи на фоне различных туристических мест.

В туристах из Великобритании немцам прежде всего не нравится их бесконечное пьянство, а также то, что англичане каким-то особым образом неправильно себя ведут на пляжах, занимая лежаки. Сразу, чтобы не возвращаться к теме лежаков, руководствуясь собственным опытом нахождения на курортах, любой турист скажет – именно немцы с самого раннего утра и на весь день занимают все лучшие места у воды, не оставляя никому другому ни малейшего шанса позагорать на первой к морю или океану линии.

Российских туристов есть за что критиковать, но ситуация давно поменялась

Нельзя сказать, что опрос немцев несправедлив. После открытия «железного занавеса» в начале 90-х на ведущие европейские и мировые курорты хлынул поток новоиспечённых граждан России. После советских пляжей Сочи или Геленджика, забитых народом, дефицита и отсутствия многих элементарных удобств русские столкнулись с другим видом отдыха и развлечений. Шальные деньги, заработанные в 90-е, вскружили нашим соотечественникам головы, их манера поведения сильно отличалась от общепринятых норм. Пьянство с раннего утра на пляже считалось не просто нормальным, но и само собой разумеющимся. Туриста из России легко было вычислить в любой толпе, а образ отдыхающего из российской глубинки под общим паролем «Тагил» довольно метко обрисовали в наших юмористических передачах.

Фото: Andrey Solovev / Shutterstock.com

Иными словами, российский турист долго и настойчиво создавал себе имидж вечно пьяного пузатого мужика в плавках, а женщины нередко шокировали других туристов своим повадками в стиле «я же мать, твою мать!», криками на своих детей и романами с турецкими аниматорами.

Признавая грешки прошлого, известный блогер Роман Антоновский отмечает, насколько изменился русский турист в последнее время. «Казалось бы, ещё недавно, вне зависимости от звёздности курорта легко было встретить пузатого соотечественника в леопардовых плавках-чаечках и резиновых шлепанцах, который не просыхал с утра до вечера и удивлялся, почему на Кубе и в Таиланде никто не говорит с ним по-русски. Сегодня я вижу крепких, атлетичных, трезвых, хорошо одетых русских мужиков, которые серфят, качаются, бегут и кроссфитят на радость женщинам со всех уголков планеты», - написал Роман на своей странице в Facebook.