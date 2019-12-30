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Немцы назвали Путина и Меркель мировыми лидерами. Трамп – на четвертом месте

30 декабря 2019, 09:54  •  69 • Политика
Граждане ФРГ назвали канцлера своей страны Ангелу Меркель политиком, играющим в решении крупных внешнеполитических проблем наибольшую роль. При этом, по их мнению, президент России Владимир Путин является вторым по влиянию политиком в мире.
О результатах опроса института YоuGоv сообщило издание Welt am Sonntag. По их данным, Меркель поддержали 22% респондентов, Владимира Путина - 20%.
С небольшим отставанием, в 1%, от Путина третье место в опросе занял президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт телеканал "360". За ним следует президент США Дональд Трамп с 16%.
Пятерку влиятельных политиков мира замыкает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддержали 12% опрошенных граждан ФРГ. При этом 29% респондентов считают, что мировые проблемы в следующем году решить никому не удастся.

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