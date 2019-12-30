Немцы назвали Путина и Меркель мировыми лидерами. Трамп – на четвертом месте

О результатах опроса института YоuGоv сообщило издание Welt am Sonntag. По их данным, Меркель поддержали 22% респондентов, Владимира Путина - 20%.

С небольшим отставанием, в 1%, от Путина третье место в опросе занял президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт телеканал "360". За ним следует президент США Дональд Трамп с 16%.

Пятерку влиятельных политиков мира замыкает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую поддержали 12% опрошенных граждан ФРГ. При этом 29% респондентов считают, что мировые проблемы в следующем году решить никому не удастся.