Немцы нашли повод сохранить отношения с Россией после скандала с Навальным

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Обвинения в адрес Москвы при этом утихать не будут

В Берлине заявили, что после обвинений в адрес России в причастности к отравлению с Навальным, хакерской атаки на Бундестаг в 2015 и убийство в стране грузинского гражданина, намерены сохранить "хотя бы разумные" отношения с Москвой. Такое заявление сделал глава немецкого МИД Хайко Маас, несмотря на то, что доказательств причастности России каждому из инцидентов доказано не было.

Маас высказался по поводу сотрудничества с Россией после заявления немецких политиков, что скандал вокруг Навального заморозит двусторонние отношения.

" Мы – страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении", – приводит его слова РИА "Новости".

Также глава МИД подчеркнул, за в последние годы Германия приложила немало усилий, чтобы продолжать поддерживать отношения с Россией, пишет телеканал "360".

Российскую сторону крайне возмущают все обвинения по причастности к "отравлению" Навального. Заместитель представителя России при ООН Алексей Полянский заявляет, что Запад намеренно передергивает факты ради продвижения собственных геополитических интересов.

Он также подчеркнул, что все обвинения в адрес РФ выдвигаются в духе "кто еще, если не Россия?", пишет RT.

"А доказательств как не было, так и нет: они, дескать, засекречены. Взаимодействовать с Россией при этом страны Запада наотрез отказываются. Наши неоднократные запросы о сотрудничестве и правовой помощи попросту игнорируются", – возмутился он.

Полянский подчеркнул, что все претензии по поводу отсутствия в стране расследования об инциденте упираются в тот факт, что Германия так и не представила никаких доказательств отравления, а по выводам СМИ начать разбирательство они не могут.