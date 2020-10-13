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Немцы нашли повод сохранить отношения с Россией после скандала с Навальным

13 октября 2020, 10:25  •  25 • Политика
Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Обвинения в адрес Москвы при этом утихать не будут
В Берлине заявили, что после обвинений в адрес России в причастности к отравлению с Навальным, хакерской атаки на Бундестаг в 2015 и убийство в стране грузинского гражданина, намерены сохранить "хотя бы разумные" отношения с Москвой. Такое заявление сделал глава немецкого МИД Хайко Маас, несмотря на то, что доказательств причастности России каждому из инцидентов доказано не было.
Маас высказался по поводу сотрудничества с Россией после заявления немецких политиков, что скандал вокруг Навального заморозит двусторонние отношения.
" Мы – страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении", – приводит его слова РИА "Новости".
Также глава МИД подчеркнул, за в последние годы Германия приложила немало усилий, чтобы продолжать поддерживать отношения с Россией, пишет телеканал "360".
Российскую сторону крайне возмущают все обвинения по причастности к "отравлению" Навального. Заместитель представителя России при ООН Алексей Полянский заявляет, что Запад намеренно передергивает факты ради продвижения собственных геополитических интересов.
Он также подчеркнул, что все обвинения в адрес РФ выдвигаются в духе "кто еще, если не Россия?", пишет RT.
"А доказательств как не было, так и нет: они, дескать, засекречены. Взаимодействовать с Россией при этом страны Запада наотрез отказываются. Наши неоднократные запросы о сотрудничестве и правовой помощи попросту игнорируются", – возмутился он.
Полянский подчеркнул, что все претензии по поводу отсутствия в стране расследования об инциденте упираются в тот факт, что Германия так и не представила никаких доказательств отравления, а по выводам СМИ начать разбирательство они не могут.

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