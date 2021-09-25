Немцы на грани: Один из поставщиков газа отказался от клиентов из-за цен на топливо

В Германии поставщик газа разорвал контракты с клиентами из-за высоких цен.

В компании Deutsche Energiepool объяснили такой демарш. По словам представителя фирмы, они вынуждены пойти на такой шаг из-за выросших в несколько раз цен на газ и топливо.

При этом, указали в компании, такой скачок цен произошёл стремительно, буквально в последние месяцы.

Deutsche Energiepool, которая снабжает газом промышленные предприятия и коммунальные службы, считает, что рост оказался беспрецедентным. Представители полагают, что цены продолжат расти, так как многие газохранилища в Европе почти пустуют.

В фирме указали, что с коммерческой точки зрения им невыгодно было продолжать сотрудничество с клиентами, потому решено отказаться от многих заключённых контрактов.

По информации Handelsblatt, компания стала первой в стране, которая пошла на такой шаг на фоне роста цен на газ. По данным газеты, поставками для бывших клиентов Deutsche Energiepool займётся компания Eon.