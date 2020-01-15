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Немцы меняют своё отношение к России - обзор прессы Германии

15 января 2020, 22:24  •  74 • Аналитика

После недавней встречи в Кремле президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель обычно недружественные нам германские СМИ вдруг подтаяли, и стали признавать очевидные вещи.


Благодарность или признание?


Заговорили, например, о том, что Россия играет важную роль в мире. Без неё не обойтись при решении ключевых международных проблем. Таков лейтмотив заглавной статьи в газете Tagesspiegel. Ссылаясь на недавнюю поездку Меркель в Москву, издание признаёт, что без переговоров с Путиным бундесканцлерин не смогла бы организовать в Берлине международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Ливии.



Для Германии это очень важное мероприятие. Уже много лет Берлин пытается встроиться в компанию мировых держав, определяющих международную политическую повестку, и подключиться к решению проблем в «горячих точках» планеты, но безуспешно.

Теперь у Меркель появился шанс стать модератором ливийского урегулирования и в какой-то мере конвертировать экономические успехи Германии в международный политический авторитет. Tagesspiegel прямо не пишет об этом, но радость по поводу предстоящих в Берлине важных переговоров видна в статье газеты невооружённым взглядом.

Другое немецкое СМИ – Deutschlandfunk отметило большой успех России на Ближнем Востоке. Москва при принятии здесь решений руководствуется «холодным расчетом» и не занимается «политической магией», а «заполняет вакуум власти в регионе и без больших затрат добивается укрепления своего влияния».

Таких благожелательных оценок в отношении России давно не было в германской прессе. Их можно было бы расценить как благодарность за поддержку берлинской инициативы по Ливии, если бы это касалось только политических вопросов.

Бюргеров зовут в «Газпром»


Одно из ведущих изданий Германии для индивидуальных инвесторов и вкладчиков – журнал Aktionär разместило на своём сайте сразу несколько статей, в которых рекомендует своим читателям приобрести акции российской компании «Газпром».

Кажется, момент для такой рекомендации выбран не совсем удачно. Только что сорвалось завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Споткнулась о Болгарию другая международная магистраль «Газпрома» – «Турецкий поток». Газ в полном объёме сможет пойти по нему не раньше мая.

Вдобавок ко всем этим неприятностям просела цена газа в Европе. Российская компания несёт солидные убытки. Однако Aktionär убежден в «очень хороших перспективах» газпромовских акций. Он, правда, оговаривается, что его рекомендации адресованы «смелым инвесторам».

Хотя в чём тут «смелость», не очень понятно. В прошлом году бумаги «Газпрома» на Франкфуртской бирже рванули вверх аж на 90%. Покупателей привлекла дивидендная политика российской компании. По итогам 2019 года «Газпром» на выплату дивидендов владельцам его ценных бумаг направит 30% чистой прибыли, за нынешний год – 40%, а в 2022 году и вовсе – 50% прибыли, как это определено в требованиях российского правительства к компаниям с государственным участием.

Кроме этих явно привлекательных данных есть и другие оценочные показатели. Эксперт журнала Торстен Кюфнер приводит один из них – соотношение цены акций и ожидаемой прибыли. У «Газпрома» этот показатель равен 5. А, например, у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco – 18. Арифметика здесь простая: чем ниже этот показатель, тем выгоднее становятся корпоративные акции. Выводы сделать нетрудно.
Кроме того, Aktionär считает российские компании недооценёнными и предлагает бюргерам приобрести акции «Норильского никеля», «Сбербанка», « Яндекса». Эксперты издания прогнозируют, что в марте после очередного саммита «Нормандского формата» Меркель добьётся ослабления санкций против России. Тогда акции российских компаний рванут вверх минимум на 20%.

Сам факт, что немцы ждут от Ангелы Меркель такого мужественного шага, говорит о том, что лёд в отношениях между Берлином и Москвой начинает подтаивать. И это уже прямо сказалось на тональности германских СМИ.
Геннадий Грановский

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