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Немцы до последнего оправдывали беженцев-насильников: "Они не знали, что нельзя"

24 июля 2020, 16:05  •  127 • В мире
Немцы до последнего оправдывали беженцев-насильников. "Они не знали, что нельзя", - заявляли адвокаты, поясняя, что приезжие якобы не понимали местных законов. В итоге суд вынес обвинительный вердикт, дав преступникам почти максимальный срок, предусмотренный статьёй.
Журналист и политолог Александр Сосновский, проживающий в ФРГ, рассказал в Telegram "о справедливом суде в Германии", сославшись на местные СМИ.
В стране завершилось громкое дело. Около года назад несколько беженцев напали на 18-летнюю девушку, которая была в нетрезвом состоянии после вечеринки. Её затащили в кусты и насиловали на протяжении нескольких часов.
Защита преступников требовала оправдательного приговора. В качестве доводов адвокаты заявляли, что молодые люди якобы не понимали немецких законов, а пострадавшая не оказывала сопротивления.
В их случае законом за подобное предусмотрено до шести лет лишения свободы. Насильников в итоге осудили почти по самой верхней границе статьи - им дали пять с половиной лет.
Соответствующий вердикт вынес суд Фрайбурга. Приговорены были все восемь мигрантов, участвовавших в групповом изнасиловании.

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