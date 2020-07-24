Немцы до последнего оправдывали беженцев-насильников: "Они не знали, что нельзя"

Журналист и политолог Александр Сосновский, проживающий в ФРГ, рассказал в Telegram "о справедливом суде в Германии", сославшись на местные СМИ.

В стране завершилось громкое дело. Около года назад несколько беженцев напали на 18-летнюю девушку, которая была в нетрезвом состоянии после вечеринки. Её затащили в кусты и насиловали на протяжении нескольких часов.

Защита преступников требовала оправдательного приговора. В качестве доводов адвокаты заявляли, что молодые люди якобы не понимали немецких законов, а пострадавшая не оказывала сопротивления.

В их случае законом за подобное предусмотрено до шести лет лишения свободы. Насильников в итоге осудили почти по самой верхней границе статьи - им дали пять с половиной лет.

Соответствующий вердикт вынес суд Фрайбурга. Приговорены были все восемь мигрантов, участвовавших в групповом изнасиловании.