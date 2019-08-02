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Немцы боятся присутствия американского ядерного оружия на своей земле

02 августа 2019, 22:24  •  86 • Война
86% немцев выступают за запрет размещения американского ядерного оружия в Германии. 84% хотят его полного вывода с территории страны, 82% – уничтожения ядерного оружия во всём мире. 75% не чувствуют себя в безопасности из-за нахождения в Германии американских ядерных бомб, хотя их размещение оправдывалось американскими властями как вклад в безопасность Германии. Таковы результаты опроса, проведённые институтом исследования общественного мнения Kantar.

США держат в Германии на военной базе Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц двадцать атомных бомб с 1950-х годов. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия воспользуется своим председательством в Совете Европы в 2020 г. для реализации новых методов контроля над ядерным вооружением.

В связи с расторжением договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между США и Россией Маас призвал не допустить новой гонки ядерных вооружений. Договор был заключён в 1987 г. и ознаменовал окончание холодной войны. Он запрещал США и СССР иметь на вооружении ракеты радиусом действия 500 и 5000 км.

2 августа 2019 г. США вышли из договора, обвинив Россию в его нарушении. Речь идёт о произведённой в России ракете 9М729, которая, по мнению американской стороны, по своим ТТХ выходит за рамки ДРСМД. Обвинение шито белыми нитками, потому что данный боеприпас открыто демонстрировался на брифинге минобороны России для иностранных военных атташе.

Если бы Россия вздумала тайком нарушить договор, ракету бы не выставляли на всеобщий показ. Минобороны России уведомило Вашингтон, что ракета 9М729 не подпадает под действие ДРСМД, поскольку радиус её поражения менее 500 км.

Вашингтон аргументы Москвы не услышал, доказательств того, что на данную ракету распространяется действие ДРСМД, не предоставил, отделавшись отговоркой, что доказательства были изучены в штабах НАТО и не будут предоставлены России во избежание раскрытия разведданных.

В мире сейчас насчитывается около 14 тыс. ядерных боеголовок, наблюдается также увеличение финансирования проектов разработки новых вооружений. На публике высокопоставленные чины НАТО отрицают возможность размещения дополнительного ядерного вооружения в Европе, но немецкая пресса утверждает, что такое развитие событий не исключено.

Провокационная политика Вашингтона в сфере вооружений приведёт к тому, что в 2021 г. мир окажется там, где был в 1960-е годы – без юридических механизмов, ограничивающих применение ядерного оружия.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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