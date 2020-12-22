Немцев ждёт сюрприз на границе: Попавших под санкции чиновников ФРГ не пустят в Россию

Об этом во вторник сообщило министерство иностранных дел Германии. Оно отметило, что невъездными оказались сотрудники правительственного аппарата.

Имена затронутых лиц не были сообщены. О санкциях они узнают только при въезде в Россию, - сообщает агентство DPA со ссылкой на временного поверенного посольства Германии в Москве Беате Гжески.

Напомним, что Гжески был вызван в МИД РФ вместе с послом Франции Пьером Леви и представителем посольства Швеции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Иностранных дипломатов уведомили, что Россия принимает ответные меры на санкции ЕС, связанные с "отравлением Навального".

Ранее Брюссель ввёл ряд ограничений в отношении российских высокопоставленных лиц, которых Запад считает причастными к "отравлению". В ответ Москва распространила свои контрсанкции против европейских чиновников.

Примечательно, что российские власти уже неоднократно заявляли о своей непричастности к инциденту с Навальным. Москва просила Германию предоставить результаты обследования "берлинского пациента", чтобы провести полноценное расследование, однако Берлин отказался делиться информацией.