|
Немцев ждёт сюрприз на границе: Попавших под санкции чиновников ФРГ не пустят в Россию
22 декабря 2020, 19:10 • 59 • Политика
Попавших под санкции чиновников ФРГ не пустят в Россию. Немецких политиков ждёт сюрприз на границе, поскольку они не знают, кто конкретно является персоной нон грата, а кто нет.
Об этом во вторник сообщило министерство иностранных дел Германии. Оно отметило, что невъездными оказались сотрудники правительственного аппарата.
Напомним, что Гжески был вызван в МИД РФ вместе с послом Франции Пьером Леви и представителем посольства Швеции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Иностранных дипломатов уведомили, что Россия принимает ответные меры на санкции ЕС, связанные с "отравлением Навального".
Ранее Брюссель ввёл ряд ограничений в отношении российских высокопоставленных лиц, которых Запад считает причастными к "отравлению". В ответ Москва распространила свои контрсанкции против европейских чиновников.
Примечательно, что российские власти уже неоднократно заявляли о своей непричастности к инциденту с Навальным. Москва просила Германию предоставить результаты обследования "берлинского пациента", чтобы провести полноценное расследование, однако Берлин отказался делиться информацией.
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 декабря 2020, 05:30
|
22 декабря 2020, 06:20
|
19 декабря 2020, 21:30
|
17 декабря 2020, 00:45
|
20 декабря 2020, 04:50
|
22 декабря 2020, 03:35
|
18 декабря 2020, 07:00