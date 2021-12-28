Немцев завалили открытками с "намёком от Путина"

Жителей Германии накануне Рождества завалили открытками с изображением президента России. Замерзающим в собственных домах людям прислали "намёк от Путина".

Автор блога "Медвежий угол" на портале "Мир Тесен" опубликовал пост о своих приятелях из Гейдельберга. Те прислали ему открытку - такими же завалили немцев накануне Рождества.

Открытка стилизована под советский плакат. В оригинале на ней изображён милиционер, в немецком "переосмыслении" - Владимир Путин с вытатуированными на пальцах буквами "ФСБ". Под изображением надпись красными буквами "Включаешь отопление - поддерживаешь Путина".

Блогер рассказал, что у его знакомых в Гейдельберге (город на юго-западе Германии) есть небольшой бизнес. Люди небедные, позволить газовое отопление могут себе и по повышенным тарифам. Но включают на два часа в сутки - утром и вечером. Остальное время согреваются при помощи камина. Топят специально предназначенными для этого брикетами.

"Чтобы соседи видели, что из трубы идёт дымок. Значит, газ не переводят", - объяснил автор.

В противном случае на семью посыпались бы неприятности от "бдительных" сограждан. Наверняка кто-нибудь бы пожаловался. Но не на использование газа, а нашёл бы другой предлог: неподобающее поведение пса, или сбор валежника в парке, или прослушивание гимна России.

Вот и вынуждены мёрзнуть люди, чтобы не навлечь беду. А открытки им и другим немцам шлют и бумажные по почте, и электронные на e-mail.

"Многие хотят поддержать Путина. Но не могут. Страшно. Потому что… потому что вот… А вдруг он агрессор? К тому же хочет дорогим газом расправиться со всей Европой? Им так намекнули", - пишет автор поста.