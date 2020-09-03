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Немцев призвали смелее критиковать Россию
03 сентября 2020, 05:10 • 31 • Политика
Именитый немецкий учёный призвал немцев не стесняться критиковать Россию. Он назвал ложным утверждение о том, что после преступлений Второй мировой Германия должна помалкивать.
По словам Клауса Зегберса, ныне пенсионера, а ранее профессора международных отношений Института Отто Зура при Свободном университете Берлина, немцев долгие годы вводили в заблуждение относительно России: считалось, что после злодеяний Третьего рейха немцы должны помалкивать.
Зегберс уверен: это не так, и немцы не должны бояться высказывать своё мнение. Да, нацисты принесли огромные страдания всему миру, признаёт профессор, но все эти 75 лет немецкое общество не скрывало своих проступков, а перерабатывало их интенсивно и болезненно.
Но не исключено, что во избежание нового геноцида придётся применить и военные средства, пишет Зегберс на страницах Die Zeit. Он считает, что не нужно оглядываться назад и стесняться признавать действия России "нарушениями прав человека".
Профессор привёл ещё пять расхожих утверждений о России, которые, по его мнению, не соответствуют действительности. Например, он не согласен с тем, что мир стоит на пороге второй холодной войны: во время прежней холодной войны, говорит он, была чёткая двусторонняя структура, а идеология конфликта основывалась на стабильном нарративе (демократия или нет). Сейчас же ничего подобного в мире не наблюдается.
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