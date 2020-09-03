Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
Главная / Политика

Немцев призвали смелее критиковать Россию

03 сентября 2020, 05:10  •  31 • Политика
Именитый немецкий учёный призвал немцев не стесняться критиковать Россию. Он назвал ложным утверждение о том, что после преступлений Второй мировой Германия должна помалкивать.
По словам Клауса Зегберса, ныне пенсионера, а ранее профессора международных отношений Института Отто Зура при Свободном университете Берлина, немцев долгие годы вводили в заблуждение относительно России: считалось, что после злодеяний Третьего рейха немцы должны помалкивать.
Зегберс уверен: это не так, и немцы не должны бояться высказывать своё мнение. Да, нацисты принесли огромные страдания всему миру, признаёт профессор, но все эти 75 лет немецкое общество не скрывало своих проступков, а перерабатывало их интенсивно и болезненно.
Но не исключено, что во избежание нового геноцида придётся применить и военные средства, пишет Зегберс на страницах Die Zeit. Он считает, что не нужно оглядываться назад и стесняться признавать действия России "нарушениями прав человека".
Профессор привёл ещё пять расхожих утверждений о России, которые, по его мнению, не соответствуют действительности. Например, он не согласен с тем, что мир стоит на пороге второй холодной войны: во время прежней холодной войны, говорит он, была чёткая двусторонняя структура, а идеология конфликта основывалась на стабильном нарративе (демократия или нет). Сейчас же ничего подобного в мире не наблюдается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
02 сентября 2020, 23:40
"Новичок" в анализы подмешали в Германии? Политолог озвучил напрашивающийся ответ
02 сентября 2020, 23:40
В правительстве Украины потребовали "побрить" киевских князей
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
03 сентября 2020, 01:30
Депутат бундестага: Навальный - "отработанный материал", от которого пытаются избавиться
03 сентября 2020, 03:20
"Если Путин даст необходимые указания": Россия готова вылечить экс-премьера Италии от COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое...
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белорусс...
03 сентября 2020, 01:30
Депутат бундестага: Навальный - "отработанный материал", от которого пытают...
03 сентября 2020, 01:25
«В копилку Трампа»: что стоит за сообщением ФБР об отсутствии вмешательства в америка...
03 сентября 2020, 01:30
Взлётные огни Арктики
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2020, 13:00
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Украину
27 августа 2020, 19:10
Польша вызвала посла Белоруссии после того, как Лукашенко отказался отдавать Гродно
27 августа 2020, 22:50
Путин на открытии "Тавриды" задел Украину за живое
29 августа 2020, 22:30
Он не боится Путина: Секретный план Зеленского
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации "белорусов"
28 августа 2020, 23:35
"Дам приказ на уничтожение": Пушилин сделал предупреждение ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.