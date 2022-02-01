Немцев насмешил "военный подарок" Берлина Киеву: Мем с Путиным стал вирусным

Жителей Германии насмешил обещанный Киеву "военный подарок" Берлина. Мем с президентом России Владимиром Путиным стал вирусным в Германии.

Напомним, что на фоне панических сообщений о якобы планах России напасть на Украину Киев неоднократно просил у Берлина помощь в виде поставок оружия. После многочисленных отказов Берлин всё-таки согласился и пообещал прислать на Украину 5000 шлемов.

После этого известия мэр Киева Виталий Кличко поинтересовался, что Германия пришлёт после касок. "Подушки?" - уточнил он.

Жителей Германии и самих насмешил этот "военный подарок" Киеву. Мем с Владимиром Путиным уже стал вирусным в Сети. На фото президент России "раздосадованно" размышляет над новыми преимуществами украинской армии: "Чёрт возьми, у них теперь есть шлемы". Распространяющимся в Германии мемом поделился в своём Telegram-канале политолог Александр Сосновский.