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Немцев насмешил "военный подарок" Берлина Киеву: Мем с Путиным стал вирусным

01 февраля 2022, 10:30  •  411 • Политика
Жителей Германии насмешил обещанный Киеву "военный подарок" Берлина. Мем с президентом России Владимиром Путиным стал вирусным в Германии.
Напомним, что на фоне панических сообщений о якобы планах России напасть на Украину Киев неоднократно просил у Берлина помощь в виде поставок оружия. После многочисленных отказов Берлин всё-таки согласился и пообещал прислать на Украину 5000 шлемов.
После этого известия мэр Киева Виталий Кличко поинтересовался, что Германия пришлёт после касок. "Подушки?" - уточнил он.
Жителей Германии и самих насмешил этот "военный подарок" Киеву. Мем с Владимиром Путиным уже стал вирусным в Сети. На фото президент России "раздосадованно" размышляет над новыми преимуществами украинской армии: "Чёрт возьми, у них теперь есть шлемы". Распространяющимся в Германии мемом поделился в своём Telegram-канале политолог Александр Сосновский.

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