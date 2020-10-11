Немцам очень не хочется платить за газ американцам вместо русских

О «двойственном подходе» Германии к отношениям с Россией

Ключевой практический вопрос, который обсуждался в связи с вакханалией вокруг отравления Навального, касался судьбы «Северного потока - 2» – проекта, подвергаемого жесточайшему прессингу со стороны антироссийских сил Запада во главе с Соединёнными Штатами.

Если сразу после вывоза Навального в Германию Ангела Меркель и другие немецкие чиновники говорили о том, что эти два вопроса (газопровод и Навальный) не связаны, то после того, как лаборатория бундесвера «подтвердила» отравление пресловутым «Новичком», риторика Берлина изменилась.

«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании (инцидента с Навальным), может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства «Северного потока – 2». – А.К.) не было принято», – заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Здесь лицемерие на виду, ибо Москва как раз и предлагала совместное расследование, но все её настойчивые требования предоставить данные анализов Навального и другую информацию повисли в воздухе.

Показательным, на мой взгляд, стал антураж посещения Ангелой Меркель «жертвы». Обойти личным посещением персонаж, о котором «весь мир узнал», к тому же со статусом её «личного гостя», фрау бундесканцлерин не могла. Однако посещение носило подчёркнуто частный характер.

Затем на сайте ОЗХО 6 октября появилось сообщение: «Результаты анализа биомедицинских проб, проведенного назначенными ОЗХО лабораториями... подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи г-на Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списков 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в Приложение по химическим веществам к Конвенции (по запрещению химического оружия. – А.К.) во время 24-й сессии Конференции государств-участников в ноябре 2019 года. Этот ингибитор холинэстеразы не включен в список Приложения».

Если говорить не таким языком, а простым, найдено было не само вещество, а лишь его маркеры, причем не включённые в список запрещённых.

И почти сразу «британские учёные», точнее специалисты британского представительства ОЗХО, написали своем в Twitter-аккаунте: «Технический анализ ОЗХО подтверждает, что следы нервно-паралитического агента группы "Новичок" были обнаружены в биопробах Навального». То есть официальное заключение ОЗХО британцев не устроило.

А на следующий день появилось совместное коммюнике глав МИД двух государств: «Франция и Германия передадут своим европейским партнерам предложения по дополнительным санкциям. Эти предложения направлены против физических лиц, которых мы считаем ответственными за это преступление и за это нарушение международных норм ... и на одну структуру, имеющую отношение к программе "Новичок"».

Глава немецкого МИД на следующий день дал понять, что идея распространить санкции на «Северный поток – 2» после инцидента с Навальным не получила развития. Дескать, Берлин был бы «против того, чтобы этот инцидент с Навальным стал двусторонним вопросом как немецко-российский конфликт... Для нас важно, чтобы были не германо-российские последствия, а европейские; когда применяется нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок», это нарушение международного договора, реакция может быть только международная».

А раз нужна «международная реакция», двухсторонний проект (завершение строительства «Северного потока - 2») под неё не подпадает. Немцам не хочется платить за газ американцам вместо русских, то есть платить больше!

Итак, решение, которым Маас угрожал ранее, Берлин всё-таки не принял. Объяснил это Маас «двойственным подходом» Германии к отношениям с Россией. «Независимо от исхода выборов мы должны свыкнуться с фактом, что США будут шаг за шагом отходить от роли мирового полицейского», – заявил Маас, подчеркнув, что нужно укреплять европейскую опору в рамках НАТО и приходить к общему подходу в отношениях с Россией. И далее: «Россия наш сосед, она нужна нам для решения конфликтов в Сирии, Ливии и на Украине».

Нужна, нужна всё-таки Россия европейцам! Если отбросить дипломатическую эквилибристику, нужна именно потому, что с каждым месяцем слабеют надежды на США как опору Европы.

Мария Захарова, комментируя эти слова немецкого министра иностранных дел, сказала, что «Франция и Германия, судя по всему, намерены возглавить новую антироссийскую коалицию» и в свете подобных заявлений Москва не считает возможным вести с Берлином и Парижем «бизнес как всегда». «Бизнес как всегда» здесь – риторический приём. Отказ от «бизнеса как всегда» означает, что одна система отношений сменяется другой.

Не намекала ли представитель российского МИД на ситуацию, в которой если что-то (крупный скандал в отношениях России с Западом) нельзя предотвратить, это “что-то” нужно возглавить? Стоит обратить внимание на то, что, пока остальные западные лидеры практически никак не реагировали на госпитализацию российского оппозиционера, Германия в течение нескольких часов отправила своих врачей в Омск, а затем и самолёт для его вывоза из России. В результате и сам вывоз, и то, что «тело» находилось в Германии, сделало последнюю фронтменом Запада в ситуации с Навальным – оттуда шёл основной поток новостей и резких заявлений, тональность которых, достигнув определенного пика, начала постепенно снижаться. Германия же со своим ключевым союзником Францией (не менее немцев заинтересованной в России) стала автором проекта решения о санкциях.

А если бы, скажем, Навальный оказался в Британии, куда, судя по косвенным данным, ведут реальные следы отравителей российского оппозиционера? Очевидно, в этом случае было бы куда более сильное давление на прочие страны западного блока с требованием максимально жёстких санкций против России, причем шансы Навального остаться в живых были бы куда меньше.

Нужно понимать, что Меркель и Макрон не обладают такой степенью свободы, чтобы публично отмежеваться от любых антироссийских обвинений или хотя бы усомниться в них. По мнению депутата бундестага Вальдемара Гердта («Альтернатива для Германии»), провокационный проект, связанный с Навальным, Берлину «надо отрабатывать». Поэтому руководство ФРГ будет и впредь делать громкие выпады в адрес России по поводу Навального, но всерьёз вкладываться в эту провокацию не станет. «Дело ограничится словами и эту историю потихоньку сольют…»