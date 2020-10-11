Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остано...
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild при...
Главная / В мире

Немцам очень не хочется платить за газ американцам вместо русских

11 октября 2020, 00:40  •  51 • В мире
О «двойственном подходе» Германии к отношениям с Россией
Ключевой практический вопрос, который обсуждался в связи с вакханалией вокруг отравления Навального, касался судьбы «Северного потока - 2» – проекта, подвергаемого жесточайшему прессингу со стороны антироссийских сил Запада во главе с Соединёнными Штатами.
Если сразу после вывоза Навального в Германию Ангела Меркель и другие немецкие чиновники говорили о том, что эти два вопроса (газопровод и Навальный) не связаны, то после того, как лаборатория бундесвера «подтвердила» отравление пресловутым «Новичком», риторика Берлина изменилась.
«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании (инцидента с Навальным), может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства «Северного потока – 2». – А.К.) не было принято», – заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Здесь лицемерие на виду, ибо Москва как раз и предлагала совместное расследование, но все её настойчивые требования предоставить данные анализов Навального и другую информацию повисли в воздухе.
Показательным, на мой взгляд, стал антураж посещения Ангелой Меркель «жертвы». Обойти личным посещением персонаж, о котором «весь мир узнал», к тому же со статусом её «личного гостя», фрау бундесканцлерин не могла. Однако посещение носило подчёркнуто частный характер.
Затем на сайте ОЗХО 6 октября появилось сообщение: «Результаты анализа биомедицинских проб, проведенного назначенными ОЗХО лабораториями... подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи г-на Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списков 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в Приложение по химическим веществам к Конвенции (по запрещению химического оружия. – А.К.) во время 24-й сессии Конференции государств-участников в ноябре 2019 года. Этот ингибитор холинэстеразы не включен в список Приложения».
Если говорить не таким языком, а простым, найдено было не само вещество, а лишь его маркеры, причем не включённые в список запрещённых.
И почти сразу «британские учёные», точнее специалисты британского представительства ОЗХО, написали своем в Twitter-аккаунте: «Технический анализ ОЗХО подтверждает, что следы нервно-паралитического агента группы "Новичок" были обнаружены в биопробах Навального». То есть официальное заключение ОЗХО британцев не устроило.
А на следующий день появилось совместное коммюнике глав МИД двух государств: «Франция и Германия передадут своим европейским партнерам предложения по дополнительным санкциям. Эти предложения направлены против физических лиц, которых мы считаем ответственными за это преступление и за это нарушение международных норм ... и на одну структуру, имеющую отношение к программе "Новичок"».
Глава немецкого МИД на следующий день дал понять, что идея распространить санкции на «Северный поток – 2» после инцидента с Навальным не получила развития. Дескать, Берлин был бы «против того, чтобы этот инцидент с Навальным стал двусторонним вопросом как немецко-российский конфликт... Для нас важно, чтобы были не германо-российские последствия, а европейские; когда применяется нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок», это нарушение международного договора, реакция может быть только международная».
А раз нужна «международная реакция», двухсторонний проект (завершение строительства «Северного потока - 2») под неё не подпадает. Немцам не хочется платить за газ американцам вместо русских, то есть платить больше!
Итак, решение, которым Маас угрожал ранее, Берлин всё-таки не принял. Объяснил это Маас «двойственным подходом» Германии к отношениям с Россией. «Независимо от исхода выборов мы должны свыкнуться с фактом, что США будут шаг за шагом отходить от роли мирового полицейского», – заявил Маас, подчеркнув, что нужно укреплять европейскую опору в рамках НАТО и приходить к общему подходу в отношениях с Россией. И далее: «Россия наш сосед, она нужна нам для решения конфликтов в Сирии, Ливии и на Украине».
Нужна, нужна всё-таки Россия европейцам! Если отбросить дипломатическую эквилибристику, нужна именно потому, что с каждым месяцем слабеют надежды на США как опору Европы.
Мария Захарова, комментируя эти слова немецкого министра иностранных дел, сказала, что «Франция и Германия, судя по всему, намерены возглавить новую антироссийскую коалицию» и в свете подобных заявлений Москва не считает возможным вести с Берлином и Парижем «бизнес как всегда». «Бизнес как всегда» здесь – риторический приём. Отказ от «бизнеса как всегда» означает, что одна система отношений сменяется другой.
Не намекала ли представитель российского МИД на ситуацию, в которой если что-то (крупный скандал в отношениях России с Западом) нельзя предотвратить, это “что-то” нужно возглавить? Стоит обратить внимание на то, что, пока остальные западные лидеры практически никак не реагировали на госпитализацию российского оппозиционера, Германия в течение нескольких часов отправила своих врачей в Омск, а затем и самолёт для его вывоза из России. В результате и сам вывоз, и то, что «тело» находилось в Германии, сделало последнюю фронтменом Запада в ситуации с Навальным – оттуда шёл основной поток новостей и резких заявлений, тональность которых, достигнув определенного пика, начала постепенно снижаться. Германия же со своим ключевым союзником Францией (не менее немцев заинтересованной в России) стала автором проекта решения о санкциях.
А если бы, скажем, Навальный оказался в Британии, куда, судя по косвенным данным, ведут реальные следы отравителей российского оппозиционера? Очевидно, в этом случае было бы куда более сильное давление на прочие страны западного блока с требованием максимально жёстких санкций против России, причем шансы Навального остаться в живых были бы куда меньше.
Нужно понимать, что Меркель и Макрон не обладают такой степенью свободы, чтобы публично отмежеваться от любых антироссийских обвинений или хотя бы усомниться в них. По мнению депутата бундестага Вальдемара Гердта («Альтернатива для Германии»), провокационный проект, связанный с Навальным, Берлину «надо отрабатывать». Поэтому руководство ФРГ будет и впредь делать громкие выпады в адрес России по поводу Навального, но всерьёз вкладываться в эту провокацию не станет. «Дело ограничится словами и эту историю потихоньку сольют…»
Художник Игорь Ярошенок
Антон КАНЕВСКИЙ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
10 октября 2020, 02:40
В Польше указали на кулинарную ошибку нескольких поколений: картошку надо в кипяток
10 октября 2020, 11:50
Госизмена в сердце "Нафтогаза": Уголовное дело опутано тайной
10 октября 2020, 17:20
Честь России важнее помидоров: Эрдоган играет с огнём
10 октября 2020, 02:40
США нашли объяснение отсутствию собственной вакцины от COVID-19: "Россия пытается помешать"
10 октября 2020, 01:40
«США давно упустили ситуацию»: как Пентагон намерен использовать 5G в военных целях
10 октября 2020, 08:10
Американский геймер подал в суд на Apple: Есть три претензии
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 октября 2020, 21:00
"Путинское перемирие" в Карабахе вступило в силу: Аббас Джума предупредил о...
10 октября 2020, 22:50
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Навальног...
10 октября 2020, 21:00
В Киргизии получилось? (Армен Гаспарян)
10 октября 2020, 21:00
"По чуть-чуть впрыскивают нам в мозг": Шафран объяснила, как Греф "зак...
10 октября 2020, 21:50
«Новичок» — чисто западный бренд»: МИД России потребовал от ФРГ объяснений по ситуаци...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
04 октября 2020, 02:45
Песков назвал условие для отправки российских миротворцев в Карабах
04 октября 2020, 13:45
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских" наёмников в Карабахе
04 октября 2020, 08:15
Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя
05 октября 2020, 09:55
Точка в истории с берлинским пациентом
04 октября 2020, 21:05
76% "предателей"? Почему украинцы выбрали Путина
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.