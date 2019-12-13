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Немцам и русским придётся сплотиться против США: Политолог из Германии призвал забыть о ссоре с Россией

13 декабря 2019, 01:54  •  85 • Политика
Немецкий политолог Александр Рар призвал Россию и Германию сплотиться перед лицом угрозы в виде США, готовящих атаку на "Северный поток - 2". Он добавил, что немцам и русским стоит забыть о ссоре в критическое время.
Россия и Германия должны сплотиться и не ссориться, вместе противостоя атакам со стороны США. Об этом заявил изданию "Взгляд" немецкий политолог Александр Рар.
Ранее стало известно о том, что Москва приняла решение выслать двух сотрудников посольства ФРГ. Речь идёт о реакции на аналогичный шаг со стороны Берлина. Причиной конфликта стало расследование убийства грузинского гражданина, в причастности к которому заподозрили российские спецслужбы.
Рар не исключает, что ещё на саммите "нормандской четвёрки" президент России Владимир Путин предупредил канцлера Германии Ангелу Меркель об ответных шагах. Это стало рутинным, но необходимым шагом, продиктованным дипломатическим протоколом.
Политолог указывает и на сдержанную реакцию МИД ФРГ, которое не стало нагнетать ситуацию. Тем самым Берлин не стал повторять ошибок Великобритании, которая призывала страны ЕС и НАТО в 2018 году выслать российских дипломатов после отравления Сергея Скрипаля в Солсбери.
Сам эксперт призывает Германию и Россию забыть инцидент и идти вперёд. Дело в том, что ссориться сейчас крайне невыгодно, ибо стороны вступают в критическое время. Речь идёт о действиях США, которые готовятся к удару по "Северному поток - 2".
"Таких ударов со стороны США против немцев из-за России пока не было. Немцам придётся реагировать - либо соглашаться, либо противостоять", - подчеркнул Рар.

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