«Немножко лукавит»: почему глава Нацразведки США назвал Россию и Китай в числе основных угроз стране

В докладе директора Национальной разведки США Дэниела Коутса, подготовленном для американского сената, говорится, что Россия и Китай представляют существенную угрозу для страны. При этом в документе указывается, что Москва и Пекин нарастили сотрудничество друг с другом и якобы развивают свои возможности для влияния в киберпространстве. Эксперты полагают, что подобными заявлениями Соединённые Штаты оправдывают собственные обостряющие шаги, такие как размещение элементов ПРО в космосе.

Сенатский комитет по разведке конгресса США опубликовал доклад директора американской Нацразведки Дэниела Коутса о мировых угрозах, где особо выделены Россия и Китай.

«Угрозы национальной безопасности США будут расширяться и диверсифицироваться в наступающем году, отчасти из-за Китая и России, поскольку они, соответственно, будут более интенсивно конкурировать с США и их традиционными союзниками и партнёрами», — говорится в тексте документа.

В докладе Нацразведки отмечается, что эта конкуренция охватывает все сферы и будет касаться технологического и военного превосходства, влияния на политику и экономику государств во всех регионах мира. При этом подчёркивается, что отношения между Россией и Китаем ближе, чем за всё время с середины 1950-х годов и «вероятно, укрепятся в наступающем году».

«Согласно нашей оценке, для США и их союзников Россия представляет угрозу в области кибершпионажа, влияния, а также нападения. Москва остается эффективным противником с широкими возможностями, который прибегает к кибершпионажу и кибератакам, а также к операциям по оказанию влияния для достижения политических и военных целей», — отмечается в докладе.

По мнению Коутса, Россия якобы разворачивает средства, которые могут позволить ей разрушить или повредить гражданскую и военную инфраструктуру США.

«Российские спецслужбы будут и впредь нацелены на информационные системы США, а также сети наших партнёров по НАТО и Five Eyes (организация по сотрудничеству разведок США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. — RT) для получения технической информации, военных планов и понимания политики наших правительств», — резюмировал Коутс.

В то же время Китай, считает глава Нацразведки, активно развивает свои возможности в совершении кибератак и изменяет информацию в интернете с целью манипуляции общественным мнением как китайцев, так и американцев.

«У Китая есть возможность инициировать кибератаки, которые могут вызвать локальные, временные разрушительные последствия для критически важной инфраструктуры, такие как нарушение газоснабжения в США на срок от нескольких дней до нескольких недель», — подчеркнул Коутс.

«Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю»

Комментируя этот доклад, в МИД Китая заявили, что отношения Москвы и Пекина «не направлены против третьих стран» и отметили, что крупным державам не нужно определять отношения с другими государствами исходя из двух категорий: союзник и соперник.

«Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю свою историю, потому что мы оставили позади устаревшие идеи игры с нулевой суммой, которые подразумевают, что крупные державы могут быть или союзниками, или соперниками», — сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Напомним, 22 января этого года Национальная разведка США опубликовала национальную стратегию, в которой «угрозы», исходящие от России и Китая были вынесены на первое место, а сами государства названы «традиционными противниками». При этом в аналогичном документе от 2014 года «противниками» Москва и Пекин не назывались.

Сам Дэниэл Коутс неоднократно бездоказательно обвинял Россию и Китай в продвижении своих интересов при помощи «хакеров». Так, об этом он говорил в октябре, августе и феврале 2018 года. В частности, он обвинял Москву в попытках вмешаться в промежуточные выборы в конгресс в ноябре.

При этом в совместном заявлении ФБР, Минюста, Национальной разведки и Министерства внутренней безопасности США, сделанном накануне промежуточных выборов в конгресс, говорилось об отсутствии признаков вмешательства в процедуры голосования.

«На этот момент у нас нет указаний на взлом нашей национальной инфраструктуры для голосования, который мог бы помешать голосованию, изменить число голосов или подорвать возможность подсчитать голоса», — говорится в документе.

«Разведчик немножко лукавит»

В экспертном сообществе считают, что докладами об исходящих от России и Китая угрозах Соединённые Штаты стремятся обосновать собственные действия. Так, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT указал на заявленное американцами размещение элементов ПРО в космосе.

«Это обоснование для своих действий. Вот, дескать, русские нам угрожают, тогда мы строим ПРО в космосе, но именно американцы вышли первыми из договора по ПРО, именно американцы начали готовить план по расширению НАТО на восток», — напомнил эксперт.

При этом перечисление России и Китая в этом докладе связано не с тем, что действия Москвы и Пекина действительно представляют какую-либо угрозу, а потому, что они способны составить достойную конкуренцию Вашингтону в экономической, политической и военной сфере, убеждён член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Я думаю, что разведчик немножко лукавит. И в открытом докладе он правильно указывает основных конкурентов США, но не указывает, что именно их независимость, конкурентоспособность на экономическом, военном, дипломатическом, глобальном политическом театре делает их таковыми», — сказал он RT.

Безпалько также отметил, что подобные доклады используются американскими СМИ, чтобы сформировать общественное мнение. Так, согласно социологическому исследованию Национального центра изучения общественного мнения университета Чикаго по заказу Associated Press, угрозу в росте влияния России и Китая видят порядка 80% граждан США.