«Немного задержусь»: что известно о планах Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году • 46 • В мире Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что может баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если ему всё же придётся покинуть Белый дом. Об этом сообщили американские СМИ. Ранее различные издания распространили информацию о том, что Трамп может объявить о выдвижении прямо в день инаугурации своего противника — демократа Джо Байдена. Эксперты отмечают, что сценарий с переизбранием через четыре года вполне осуществим, учитывая что «трампизм» более жизнеспособен и привлекателен для избирателей, чем стандартная политическая платформа Республиканской партии. Дональд Трамп Reuters © Carlos Barria Дональд Трамп допустил, что может снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом он заявил в ходе рождественского приёма для членов Национального комитета Республиканской партии. «Это были потрясающие четыре года. И мы пытаемся превратить их в восемь. В противном случае увидимся через четыре года», — приводит слова президента издание Politico, отмечая, что это заявление было встречено одобрительными возгласами. Также Трамп намекнул на продолжение политической деятельности и в своём Twitter. Thank you! A lot of Senators and House Members are very happy that I came along. Think I’ll stick around for awhile! https://t.co/stOYWuAJ13 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2020 «Спасибо! Многие сенаторы и члены палаты представителей очень рады, что я стал президентом. Думаю, я ещё немного задержусь!» — так Трамп ответил на твит одного из пользователей о том, что «он самый популярный республиканец в истории». Американские СМИ отмечают, что таким образом Трамп снова косвенно признал, что пост президента может занять Джо Байден, несмотря на то что сам республиканец и его избирательный штаб отказываются официально признавать итоги прошедших выборов. Выборы главы государства в Соединённых Штатах прошли 3 ноября. Из-за пандемии коронавируса рекордное количество избирателей проголосовали досрочно и по почте. Подсчёт голосов затянулся на несколько дней. После того как по предварительным итогам Джо Байден набрал 270 голосов коллегии выборщиков, американские СМИ объявили его победителем. В свою очередь, Дональд Трамп отказался признавать результаты голосования и заявил о большом количестве фальсификаций и нарушений. Юристы Трампа пытаются оспорить итоги голосования в «ключевых» штатах в судах разных инстанций. Однако пока это не принесло каких-либо значимых результатов. Несмотря на отказ признавать итоги выборов, Дональд Трамп 24 ноября отдал распоряжение Управлению общих служб США и своей команде начать процедуру передачи власти Джо Байдену. Дорога к переизбранию Высказывание Трампа на приёме для функционеров Республиканской партии стало первым публичным подтверждением его планов на 2024 год по переизбранию. До этого американские СМИ со ссылкой на анонимных представителей окружения Трампа сообщали о его намерении снова участвовать в президентских выборах. Так, газета The New York Times в ноябре писала, что Дональд Трамп поставил своих советников в известность о том, что заявит о выдвижении на следующих выборах сразу после того, как победителем будет объявлен Джо Байден. В свою очередь, издание The Daily Beast сообщило, что Трамп объявит о повторном выдвижении прямо в день инаугурации Байдена. Белый дом

© Joshua Roberts/Reuters Кроме того, в начале ноября о возможности такого сценария заявил Мик Малвэни, бывший и. о. руководителя аппарата Белого дома. Он не исключил, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году, и подчеркнул, что миллиардер абсолютно точно останется в политике. Некоторые политики-республиканцы уже открыто поддержали намерение Трампа баллотироваться на выборах в 2024 году. Так, бывший губернатор «ключевого» штата Флорида, председатель Национального комитета Республиканской партии в сенате Рик Скотт заявил, что это будет «отлично». «Похоже, нас ждут четыре года с Джо Байденом. За этот срок он поднимет налоги и погубит экономику страны», — сказал Скотт. Тем самым один из главных функционеров Республиканской партии впервые со дня выборов открыто признавал победу Байдена. При этом Скотт отметил, что непопулярное президентство Байдена позволит «партии слонов» с триумфом вернутся к власти в будущем. «Думаю, для республиканцев 2024-й будет отличным годом, как и 2022-й», — заявил политик. Американские СМИ считают, что повторное выдвижение Трампа фактически заморозит намерения других политиков баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Напомним, что в политической истории Соединённых Штатов есть подобный прецедент: Гровер Кливленд дважды избирался главой государства с перерывом в четыре года. Он был 22-м и 24-м президентом США. Сохранение влияния Дональд Трамп намеревается сохранить своё политическое влияние, даже если ему придётся покинуть Белый дом, отмечают СМИ. Для этого он вербует сторонников и готовит средства для поддержания своей деятельности. Канал CNN сообщил, что Трамп собрал более $170 млн пожертвований на оплату судебных издержек для оспаривания итогов выборов в судах. Значительная часть этих средств направляется в организацию Save America — политический комитет, сформированный Трампом в ноябре. Такой фонд позволит Трампу поддерживать избирательные кампании различных кандидатов-республиканцев и финансировать собственные мероприятия, отмечает CNN. Кроме того, в середине ноября издание The Wall Street Journal сообщило, что связанная с Национальным комитетом Республиканской партии инвестиционная фирма Hicks Equity Partners якобы ведёт переговоры с руководством консервативного телеканала Newsmax TV о продаже ресурса. Популярность этого СМИ начала расти после того, как ориентированный на республиканцев телеканал Fox News выразил несогласие с утверждениями президента по поводу нарушений на выборах. Однако глава Newsmax Крис Радди опроверг слухи о продаже своего портала, при этом не исключив возможности, что у Дональда Трампа на канале появится своя эксклюзивная передача. По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Трампу удалось создать политическую платформу, которая позволит ему ещё раз претендовать на пост президента США. «За время нахождения Трампа у власти он стал «своим» для многих политиков, у него образовался твёрдый круг сторонников в партии. Хотя сначала у него было много противников, которые не соглашались с его предложениями, например, в отношении реформы здравоохранения Обамы. К тому же от его действий Республиканская партия не пострадала, что продемонстрировали, например, выборы в конгресс, а также губернаторские выборы», — отметил политолог. Дональд Трамп сам по себе стал политическим явлением, поэтому даже после его ухода с поста президента «трампизм» сохранится и будет жить в Республиканской партии, добавил Юрий Рогулёв. Дональд Трамп

© Tom Brenner/Reuters Шойгу поставил двойку по истории немецкому министру Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что, делая заявления о планах на 2024 год, президент США понимает, что значительная часть электората предана ему лично больше, чем самой партии, которую он номинально представляет. «Прошедшие выборы продемонстрировали популярность Трампа и его идей, а также то, что республиканские и независимые избиратели скорее ассоциируют себя с Трампом, нежели с партией. Сегодня сложилась уникальная ситуация, при которой Республиканская партия от своего лидера зависит больше, чем Трамп от неё», — подчеркнул эксперт. Неизвестно, собирается ли Трамп остаться в политике, но эту политическую повестку будут эксплуатировать и дальше в Республиканской партии, чтобы сохранять жизнеспособность её идеологии, считает Дмитрий Дробницкий. «Трампизм» как идеология будет жить ещё долго, у него есть будущее, поскольку есть основа и избиратели. Если Трамп окажется в оппозиции, у него появятся определённого рода возможности. Но сумеет ли он выжить в другой для себя обновке, неизвестно, поскольку это зависит от множества факторов», — заключил политолог. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

